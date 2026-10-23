Vincenzo Italiano kötü haberi verdi: Başakşehir maçında olmayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ İŞ ÇIKARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Oyuncularını tebrik eden İtalyan teknik adam, "Öncelikle tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. 4 tane de neredeyse çok az süre alan oyuncularımla oynadım. Bununla ilgili bazen çözüm bulurken sorun yaşanabiliyor. İlk yarıda iyi başladık ama ikinci yarıda yavaştık. Goller yedik ve sonrasında iyi reaksiyon gösterdik. 10 kişi kaldıktan sonra puan aldık. Avrupa'da hala kaybetmedik. Çok zordu ama bence iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR PUAN ALDIK"

Sonucun önemine dikkat çeken Vincenzo Italiano, "Bence burada önemli olan kaybetmemekti ve bu devamlılığı sürdürmekti. 1 puan kazanmak da bizim için önemliydi. Bu 11'le çıkmakta zorunluyduk çünkü sakatlık riski olabiliyor. Bu maçta da Miretti sakatlandı, geçen hafta Hoffenheim maçında da Orkun sakatlandı. Kısa sürede maçlar yaptığınızda tehlikeli olabiliyor. Bugün 1 puan aldık ve çok önemli bir puan aldık." ifadelerini kullandı.

''NAMAĞLUP DEVAM EDİYORUZ"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Bence iyiyiz şu anda. Baktığınız zaman, geçen hafta mağlup ettiğimiz Hoffenheim, bu hafta Lyon'u 3-0 yendi. Crystal Palace da iyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynadık. Marsilya da öyle. Maçlarımız gerçekten zor. O yüzden elimizden geleni yapmalıyız. Bugün de rotasyon yaptım. Az süre alan oyuncularıma süre verdim. Bence şu ana kadar Avrupa'da iyi iş çıkardık. Avrupa'da namağlup devam ediyoruz ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

''BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OLMAYACAK''

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan orta saha oyuncusu Fabio Miretti hakkında konuşan Italiano, "Miretti'nin birkaç hafta aramızda olmama ihtimali var. Başakşehir maçında olmayacak. Umarım hızlı döner.'' şeklinde yorum yaptı.