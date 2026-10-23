Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü

Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan'da tesettür giyim mağazası işleten bir girişimci, kamu otoritelerinin sistemli baskıları nedeniyle işletmelerini kapatmak zorunda kaldıklarını öne sürdü. Ülkede öğrenci ve öğretmenlerin okullara başörtüsüyle girmesi zaten yasak. Hükümet kanadından iddialara ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.
Öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim kurumlarına başörtüsüyle girmesinin yasak olduğu Azerbaycan’da, bu kez de tesettür giyim sektörüne yönelik müdahale iddiaları gündeme geldi. Ülkede tesettür giyim mağazası işleten kadın bir girişimci, hükümetin baskıcı politikalarla dükkanlarını kapatmak zorunda bıraktığını öne sürdü.
ÖNCE OKULLAR ŞİMDİ MAĞAZALAR
Okullardaki kılık-kıyafet kısıtlamalarının ardından giyim sektörüne de müdahale edildiğini belirten mağaza sahibi, kamu otoritelerinin sistemli baskıları nedeniyle işletmelerini sonlandırmak zorunda kaldıklarını ifade etti.
HÜKÜMET KANADI SESSİZ
Hükümet kanadından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar bölgedeki dini özgürlükler ve ticari faaliyetlerin kısıtlanması tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
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