Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü - Son Dakika
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Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü

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Azerbaycan'da tesettür giyim mağazası işleten bir girişimci, kamu otoritelerinin sistemli baskıları nedeniyle işletmelerini kapatmak zorunda kaldıklarını öne sürdü. Ülkede öğrenci ve öğretmenlerin okullara başörtüsüyle girmesi zaten yasak. Hükümet kanadından iddialara ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim kurumlarına başörtüsüyle girmesinin yasak olduğu Azerbaycan’da, bu kez de tesettür giyim sektörüne yönelik müdahale iddiaları gündeme geldi. Ülkede tesettür giyim mağazası işleten kadın bir girişimci, hükümetin baskıcı politikalarla dükkanlarını kapatmak zorunda bıraktığını öne sürdü.

ÖNCE OKULLAR ŞİMDİ MAĞAZALAR

Okullardaki kılık-kıyafet kısıtlamalarının ardından giyim sektörüne de müdahale edildiğini belirten mağaza sahibi, kamu otoritelerinin sistemli baskıları nedeniyle işletmelerini sonlandırmak zorunda kaldıklarını ifade etti. 

HÜKÜMET KANADI SESSİZ 

Hükümet kanadından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar bölgedeki dini özgürlükler ve ticari faaliyetlerin kısıtlanması tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

AzerbaycanGüncelGiyimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Ömer Günal Ömer Günal:
    Kur'an ı kerimde böyle birşey yok,emevi ve abbasilerin hurafeleridir bu şekilde kapanma 13 38 Yanıtla
    Tarık yılmaz Tarık yılmaz:
    Nur süresinde var ömer bey 18 3
    Ramazan SÖNMEZ Ramazan SÖNMEZ:
    Oka kı kuranda yok bu şekilde giyinmenin suç unsuru olduğu bir durum varmu sen karını istersen bikiniyle gezdir sana karışan yok kapalı giyinmelerine ne karışıyorsun kuran ın her sartını uygulayan bir insan boyle yazı yazmaz 16 4
    Pertevniyal Lisesi Pertevniyal Lisesi:
    Hangi papazdan öğreniyorsunuz İslâmı da böyle saçma sapan şeyleri fikir diye beyan ediyorsunuz? 13 3
    Benim Kkk Benim Kkk:
    Ramazan karini istersen bikiniyle gezdir derken bile kaidnin uzerinde hukum kurrulmaos gerketigini itiraf ediyorsun aslinda erkek milletinjn ozellulle kaidnlara karsi basarisiz kadinlardan kabul gormeyen kaidna karsi albenisi yetersiz erkek kesiminin aeayiptazbulamadigi aractir din kisvesi kendisini sakal altina sarik altina gizler erkekler tarafindan alinip verilmeskne karae verilen bir mal olarak gormek isterler kadini tamda bu hu,den islam basarisiz erkek kesiminjn el ustunde tuttugu bir masal kultudur 4 5
    Benim Kkk Benim Kkk:
    Kuranjn duntanjn tememi oldugunu kim soyledi si e hatta tum dinleri dahil ediyorum bunlar ilkel oetacag sogmalarindan ibarettir kadina asla dwger vemrez erkegi yuceltir siz bu kitabi anlayarak okumuyormusunuz 6 1
    muhammedaybars.76 muhammedaybars.76:
    saçmalama sana kapan demiyormu kuran, bilmiyorsan bari konuşma milleti yanlış yönlendirme . Nur Suresi, 31. ayet Allah Teâlâ, mümin kadınlara örtülerini yakalarının üzerine örtmelerini ve ziynetlerini açığa vurmamalarını bildirir. 4 3
    Benim Kkk Benim Kkk:
    Sonunakadar Laiywvon yaondayiz Laikxdevlet kimseye teslim olama hele zir cahil akla asla Tuekiye bu tuzaga dusuruldu bari azeebqycan dusmwsin zir cehaleti egitime soktular 4 0
    SIFIRDAN ONA Suad SIFIRDAN ONA Suad:
    kuranda avrat verlerinizi sergileyin yok neden uymuyorsunuz. 1 2
    aksi18 aksi18:
    bikini varmı peki ? 0 2
    Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    sallama günaha giriyorsun okuduğunu anlamıyorsun gördüğüne görmüyorsun laik 0 2
    metda conf metda conf:
    Nur suresi 30,31,60 A,RAF 26 Ahab 59 bu ayetler ne icin cahil 0 2
    Ahmet Kandemir Ahmet Kandemir:
    Bilmiosan, konusma . En azindan günaha girmessin. Ama siz bos konusmayi cok seviyorsunuz. 0 2
    Ancinsan Toranaga Ancinsan Toranaga:
    Adını değiştir lan öten olsun 0 2
    Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    kkk, Türkiye'de laiklerin devri kapanıyor, anıttepe'de yatan kişinin kalıntılar silinecek, büyük girmiş olsun 0 0
    b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    önüne gelen angut bize müftü kesildi 0 0
  • yunus deniz yunus deniz:
    başörtüsü demek giyim sektörü demek bilmeyen yoktur 5 6 Yanıtla
    SIFIRDAN ONA Suad SIFIRDAN ONA Suad:
    o inanmıyan kesim için inanarak kapananların böyle sorunu yok kapalı veya açık diye inanıyor anlamına gelmez 1 1
  • Ümit Ümit:
    yok artık hadi kamuda veya okulda yasakladında şimdi mağaza ne alaka 5 2 Yanıtla
  • SEZAİ KUŞ SEZAİ KUŞ:
    kudurmuş 4 3 Yanıtla
  • ZİYA BAŞKAN ZİYA BAŞKAN:
    haberin başlığına bak ya çok zorda kalmış Aliyev adamın umrunda değil İsrail ne derse onu yapıyor Suriye’de de işler karışık otizmli bir gence İsrail askeri öldürmüş 2 2 Yanıtla
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