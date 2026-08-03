Sarıgöl\'de Okul Ziyaretleri

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, ilçe genelindeki okulları ziyaret ederek fiziki durum, bakım-onarım çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceledi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul ziyaretlerini sürdürüyor. Demirtaş, ilçede bulunan okullarda incelemelerde bulunarak yöneticilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu, Çanakçı İlkokulu-Ortaokulu, Bağlıca Halil Duran İlkokulu-Ortaokulu, Çavuşlar İlkokulu-Ortaokulu, Çimentepe Celal Madan İlkokulu ve Özpınar İlkokulu'nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde okul yöneticileriyle bir araya gelen Demirtaş, okulların fiziki yapıları, ihtiyaçları, bakım ve onarım çalışmaları ile yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Okulların ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor

Ziyaretlerin önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okulların mevcut durumlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Demirtaş, okulların eksiklikleri, devam eden çalışmalar ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçlar konusunda okul yöneticilerinden bilgi aldıklarını ifade ederek, okul ziyaretlerinin ilçe genelinde devam edeceğini söyledi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, öğrencilerin daha iyi eğitim ortamlarında öğrenim görebilmesi amacıyla saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.