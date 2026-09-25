Sarıkamış'ta İlköğretim Haftası Kafkas dansı ve şiirlerle kutlandı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta İlköğretim Haftası Kafkas dansı ve şiirlerle kutlandı

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Sarıkamış\'ta İlköğretim Haftası Kafkas dansı ve şiirlerle kutlandı
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Sarıkamış'ta İlköğretim Haftası, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programla kutlandı. Öğrencilerin Kafkas dansı ve şiir gösterileri ilgiyle izlenirken, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Sarıkamış'ta İlköğretim Haftası, düzenlenen programla coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin hazırladığı Kafkas dansı ve şiir gösterileri programa renk katarken, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programa Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, eğitimin çocukların geleceğinin şekillenmesindeki önemine vurgu yapıldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelendi. Öğrencilerin sergilediği Kafkas dansı gösterisi izleyenlerden büyük alkış alırken, bazı öğrenciler de hazırladıkları şiirleri seslendirdi.

Öğrencilerin sergilediği performanslar programa katılanlar tarafından ilgiyle takip edilirken, İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler de unutulmadı.

Yarışmalarda 1., 2. ve 3. olan öğrencilere ödülleri, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinin elinden alırken, yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıdı.

Eğitim camiası, öğrenciler ve velilerin bir araya geldiği program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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