Sason'da minik öğrenciler trafik eğitim halısında kuralları uygulamalı öğrendi - Son Dakika
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Sason'da minik öğrenciler trafik eğitim halısında kuralları uygulamalı öğrendi

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Sason\'da minik öğrenciler trafik eğitim halısında kuralları uygulamalı öğrendi
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Sason'da trafik personeli, Alparslan ve Cihan Kaya anaokullarındaki öğrencilere yaya geçidi ve servis kurallarını anlattı. Trafik eğitim halısında uygulama yapılan etkinlikte öğrencilere boyama kitabı ve broşür dağıtıldı; eğitimler hafta boyunca sürecek.

Batman'ın Sason ilçesinde trafik personeli tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik trafik bilincini artırmak amacıyla eğitim faaliyeti düzenlendi.

İlçe sorumluluk bölgesinde bulunan Alparslan Anaokulu ve Cihan Kaya Anaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, temel trafik kuralları, yaya geçidinin doğru kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve okul servislerinde uyulması gereken kurallar anlatıldı. Görseller eşliğinde gerçekleştirilen teorik sunumların ardından öğrenciler, trafik işaret ve görsellerinin bulunduğu trafik eğitim halısı üzerinde uygulamalı eğitime katıldı. Minik öğrencilere yaya geçidinin kullanımı, trafik ışıklarına uyulması ve kavşaklardan güvenli geçiş kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim kapsamında öğrencilere trafik bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla boyama kitapları ve bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Minik öğrencilerin trafik kurallarını eğlenerek öğrenmelerini hedefleyen eğitim faaliyetlerinin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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