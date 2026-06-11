Sason'da Robotik ve Teknoloji Sergisi - Son Dakika
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Sason'da Robotik ve Teknoloji Sergisi

Sason\'da Robotik ve Teknoloji Sergisi
11.06.2026 16:48
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1. Sason robotik ve teknoloji sergisi, öğrenci projeleriyle yoğun ilgi gördü.

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen 1. Sason robotik ve teknoloji sergisi, yoğun ilgi gördü.

Kaymakamlık koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sergide öğrencilerin hazırladığı robotik, kodlama, sanal gerçeklik ve tarım teknolojileri projeleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiye Kaymakam Furkan Başar, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve kurum amirleri katılarak öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Kaymakam Başar, Sasonlu gençlerin sadece bilgiye ulaşmakla kalmayıp araştıran, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetiştiğini belirterek, etkinliğe emek veren öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Başar, ilçede bilim ve teknoloji alanında atılan her adımın yeni başarılara vesile olacağına inandıklarını ifade etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Etkinlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sason'da Robotik ve Teknoloji Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Köse Hasan Köse:
    çok iyi ya bak işte böyle etkinliklere katılıp öğrenen gençler başarılı oluyo ama ileride iş bulması zor olup ülkeyi terketme durumuyla karşılaşması muhtemel o yüzden eğitim kadar istihdam da önemli 0 0 Yanıtla
  • Nurdan Aksoy Nurdan Aksoy:
    ilginç bi inisiyatif gerçekten de bu tür etkinlikler önemli ama merak ettim acaba bu sergi için ayrılan bütçe nedir ve başka ilçelere de bu imkanlar sunuluyo mu diye 0 0 Yanıtla
  • Dilek Demir Dilek Demir:
    harika güzel bi sergiymiş ama bari bi araştırmak lazımdı bu projelerin ne kadarı öğrencilerin kendi çalışması ne kadarı hazır şeylerden yola çıkılmış ya böyle sergiler fotoğraf için yapılıyo çoğu zaman görmediğiz mi hep aynı hikaye 0 0 Yanıtla
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