SAÜ Rektörü Al, Araştırma Üniversitesi olmanın varış noktası olmadığını söyledi - Son Dakika
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SAÜ Rektörü Al, Araştırma Üniversitesi olmanın varış noktası olmadığını söyledi

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SAÜ Rektörü Al, Araştırma Üniversitesi olmanın varış noktası olmadığını söyledi
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SAÜ 2026-2027 Akademik Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda yeni akademik hedefler ile Araştırma Üniversitesi sürecindeki çalışmalar ele alındı; Rektör Prof. Dr. Hamza Al, sürecin varış noktası olmadığını söyledi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. SAÜ'nün yeni döneme ilişkin akademik hedefleri ile Araştırma Üniversitesi sürecinde yürütülecek çalışmaların ele alındığı toplantıya; SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu, Prof. Dr. Gamze Güney Eskiler, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, SAÜ Genel Sekreteri Reyhan Yıldırım ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda sunum gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, eğitim-öğretim alanında hayata geçirilen uygulamalar ile disiplinler arası öğrenme imkanları ve proje tabanlı öğrenmenin yaygınlaştırılmasına yönelik hedefleri aktardı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu, ulusal ve uluslararası proje üretme kapasitesinin artırılmasına ilişkin mevcut durumu değerlendirirken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Güney Eskiler ise BAP süreçleri, bilimsel araştırma projeleri ve nitelikli yayın hedeflerini paylaştı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu ise uluslararasılaşma, küresel görünürlük ve toplumsal katkı alanlarında yürütülen çalışmaları aktardı.

"Araştırma Üniversitesi olmak bir varış noktası değil"

Sunumların ardından konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Araştırma Üniversitesi sürecine değinerek, "SAÜ'nün Araştırma Üniversitesi olma başarısı ortak bir emeğin sonucudur. Araştırma Üniversitesi olmak bizim için bir varış noktası değil, tam tersine daha büyük hedeflere yönelmenin başlangıcıydı. Geleceğin bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bilgi ve teknoloji üreten, güçlü projeler geliştiren, bilimsel bilgisini patente, ürüne ve toplumsal faydaya dönüştüren bir üniversite olma idealimiz var" dedi.

"Şehrimizin üretim gücüyle bilimsel kapasiteyi buluşturmalıyız"

Teknoloji kullanımına ve araştırma kültürüne önem verdiklerini vurgulayan Rektör Al, "Lisans öğrencilerimizin araştırmayla mümkün olduğunca erken buluşmasını, proje geliştirmesini ve denemesini önemsiyoruz. Bu dönemi, önümüzdeki dört yılın güçlü bir başlangıcı olarak değerlendirmek istiyoruz. Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik kapasitesinin yükselmesine katkı sunmak temel sorumluluklarımız arasındadır. Diğer yandan, üniversitemizin bilimsel kapasitesiyle şehrimizin üretim gücünü daha fazla buluşturmalıyız. Geleceği bilimle, emekle ve ortak akılla inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantının son bölümünde akademisyenler; araştırma altyapıları, laboratuvar imkanları, proje destekleri ve üniversite-sanayi iş birliği konularında görüş ve önerilerini sundu. Üniversite yönetiminin soruları ve talepleri değerlendirmesinin ardından toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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