Şehit İlker Aykut’un adı Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne verildi

Gürcistan'da 11 Kasım 2025 tarihinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerden İlker Aykut'un adı, Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi.

Şehit İlker Aykut'un adı, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Şehit İlker Aykut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşatılmaya devam edecek. Okulun isim değişikliği ve şehit köşesinin açılışı dolayısıyla anlamlı bir tören düzenlendi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün ve protokol mensuplarının katıldığı gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Müsellim Camii İmam Hatibi Yusuf Dağ tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programın devamında, geçtiğimiz yıl Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağında şehit olan İlker Aykut'un özgeçmişi okundu.

Kaymakam Aytekin Yılmaz, "Bu tören münasebetiyle, şehidimizin aramızdan ayrılışının yıl dönümüyle birlikte isminin okulumuza verilmesiyle onun aziz hatırasının okulumuzda yaşatılacak olmasının, burada öğrenim görecek, mezun olacak her öğrenciyle birlikte kuşaktan kuşağa aktarılacak olmasının haklı gururunu ve kıvancını birlikte yaşamaktayız" ifadelerine yer verdi.

Şehidin eşi Duygu Aykut da duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Konuşmaların ardından Vali Recep Soytürk tarafından şehidin ailesine çiçek takdim edildi. Program, okulun isim değişikliği ve şehit köşesinin açılışı için gerçekleştirilen kurdele kesimi ile sona erdi.