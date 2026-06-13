Şehzadeler Öğrencileri Robotik Yarışmada İkincilik Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehzadeler Öğrencileri Robotik Yarışmada İkincilik Elde Etti

Şehzadeler Öğrencileri Robotik Yarışmada İkincilik Elde Etti
13.06.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi öğrencileri, WRO Türkiye finallerinde ikincilik kazandı ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi öğrencileri, Dünya Robot Olimpiyatı (WRO) RoboMission Türkiye finallerinde büyük başarıya imza attı. İlk kez katıldıkları yarışmada Türkiye ikincisi olan ekip, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi öğrencileri, robotik alanında elde ettikleri ikincilikle önemli bir başarıyla imza attı.

Fuar İzmir'de 7 Haziran'da gerçekleştirilen Dünya Robot Olimpiyatı (WRO) RoboMission yarışmasına iki takımla katılan Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi, ilk kez mücadele ettiği organizasyonda dikkat çeken bir başarı elde etti.

Küçük Yıldızlar kategorisinde Zeynep Çükelek, Ali Taha Aslan ve Ahmed Asım Cambaz; Yıldızlar kategorisinde ise Enes Keskin, Mehmet Emre Gürcan ve Kağan Kılınç, takım koçları Refik Açıkel ve Serap Açıkel rehberliğinde Manisa'yı ve Şehzadeler'i başarıyla temsil etti.

Yıldızlar kategorisinde yarışan "THE KING OF MELODIES" takımı, uzun yıllardır bu alanda yarışan tecrübeli ekipleri geride bırakarak Türkiye ikinciliğini elde etti. İlk kez katıldıkları kategoride gösterdikleri üstün performansla büyük takdir toplayan ekip, önemli bir başarıya imza attı.

Bu derece sayesinde Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi öğrencileri, 13-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri ve takım koçlarını tebrik ederek, uluslararası arenada da aynı başarıyı göstermeleri temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Şehzadeler Öğrencileri Robotik Yarışmada İkincilik Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:03
Maçtan çok onlar konuşuluyor Dün geceyi sallayan ikili
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili
09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
09:42
LGS’ye dakikalar kala kriz Öğrencileri okul bahçesine almadılar
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:01:58. #7.12#
SON DAKİKA: Şehzadeler Öğrencileri Robotik Yarışmada İkincilik Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.