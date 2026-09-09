Silopili ikiz kardeşler Van YYÜ Tıp Fakültesini kazandı, Şırnak Valisi Ekici tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silopili ikiz kardeşler Van YYÜ Tıp Fakültesini kazandı, Şırnak Valisi Ekici tebrik etti

Silopili ikiz kardeşler Van YYÜ Tıp Fakültesini kazandı, Şırnak Valisi Ekici tebrik etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YKS'de büyük başarı gösteren Silopili ikiz kardeşler Sinem ve Senem Zeyrek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Şırnak Valisi Birol Ekici, makamında kabul ettiği kardeşleri azimli çalışmalarından dolayı tebrik ederek eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdikleri başarıyla Şırnak'ın gururu olan Silopili ikiz kardeşler Sinem ve Senem Zeyrek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmanın sevincini Şırnak Valisi Birol Ekici ile paylaştı.

Silopi Atatürk Anadolu Lisesinden mezun olan ikiz kardeşler, Vali Ekici tarafından makamında kabul edildi. Ziyarette Sinem ve Senem Zeyrek'in babaları İskan Zeyrek, Okul Müdürü Faruk Beyhan ve öğretmen Haşim Kutlu da yer aldı. YKS'de elde ettikleri başarıyla tıp fakültesine yerleşen ikiz kardeşler, eğitim hayatlarında önemli bir başarıya imza attı. Aynı okuldan mezun olan kardeşlerin birlikte gösterdiği başarı, aileleri ve öğretmenlerinin yanı sıra Şırnak'ta da büyük gurur oluşturdu. Vali Birol Ekici, ziyarette gençlerle bir süre sohbet ederek üniversite eğitimleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı. Sinem ve Senem Zeyrek'in başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ekici, ikiz kardeşleri azimli çalışmalarından dolayı tebrik etti. Gençlerin elde ettiği başarının önemli bir örnek olduğunu belirten Vali Ekici, Sinem ve Senem'e üniversite eğitimleri ile meslek hayatlarında başarılar diledi.

Vali Ekici ayrıca, ikiz kardeşlerin başarısında emeği bulunan aileleri ve öğretmenlerini de tebrik ederek teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şırnak Valiliği, Birol Ekici, Eğitim, Van, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Silopili ikiz kardeşler Van YYÜ Tıp Fakültesini kazandı, Şırnak Valisi Ekici tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Yaşını duyan bir daha izliyor Rahmi Koç pistin tozunu attırdı Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

14:25
Merih Demiral’ın delirdiği anlar Soyunma odasını bastı
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 14:54:25. #7.12#
SON DAKİKA: Silopili ikiz kardeşler Van YYÜ Tıp Fakültesini kazandı, Şırnak Valisi Ekici tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement