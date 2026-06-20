Sınavda Fenalaşan Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Sınavda Fenalaşan Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Sınavda Fenalaşan Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
20.06.2026 14:07
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Bursa'da TYT sırasında rahatsızlanan 17 yaşındaki öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sırasında rahatsızlanan 17 yaşındaki genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS'nin ilk oturumu TYT, saat 10.15'te başlayıp, 13.00'te sona erdi. İnegöl'de de öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelirken, aileleri de okul çevrelerinde heyecanla bekledi. Bazı veliler Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ederek çocuklarına destek oldu.

Yunus Emre Lisesi'nde sınava giren Ömer Bulut A. (17), sınavın başlamasından yaklaşık 55 dakika sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden görevliler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Okula gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Heyecana bağlı olarak fenalaştığı öğrenilen öğrencinin tedavisi hastanede sürerken, yanında sınav gözetmeni öğretmen de bulundu. Sınav kuralları gereği Ömer Bulut A.'nın sınav süresi sona erene kadar ailesiyle görüşmesine izin verilmedi. Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sınav merkezinde yaşanan olay, öğrenci ve velilere ise kısa süreli endişe yaşattı. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Eğitim, Bursa, TYT, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sınavda Fenalaşan Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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