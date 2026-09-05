Sinop'ta sağlık çalışanlarına liderlik eğitimi verildi, ekip yönetimi ele alındı - Son Dakika
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Sinop'ta sağlık çalışanlarına liderlik eğitimi verildi, ekip yönetimi ele alındı

Sinop\'ta sağlık çalışanlarına liderlik eğitimi verildi, ekip yönetimi ele alındı
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Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanlarına yönelik 'Rotayı Kim Çiziyor?' konulu liderlik eğitimi düzenledi. Eğitimde liderlik, yöneticilik farkları ve ekip çalışmasının sağlık hizmetlerine etkisi değerlendirildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı Hayat Saatleri" kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik "Rotayı Kim Çiziyor?" başlıklı liderlik eğitimi düzenlendi.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Keten tarafından Merkez Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen eğitimde, sağlık hizmetlerinde liderlik anlayışı ve ekip yönetiminin önemi ele alındı.

Eğitimde liderlik kavramı farklı yönleriyle değerlendirilirken, etkili bir liderde bulunması gereken özellikler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Lider ile yönetici arasındaki temel farklılıkların da ele alındığı programda, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde liderlik yaklaşımının rolü değerlendirildi.

Eğitim kapsamında ekip yönetimi konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Sağlık hizmetlerinde görev ve sorumlulukları farklı olan çalışanlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Ekip üyelerinin uyum içerisinde çalışmasının sağlık hizmetlerinin sunum süreçlerine doğrudan yansıdığı belirtilirken, etkili iletişim ve iş birliğinin çalışma ortamına katkıları üzerinde duruldu.

Sunumda ayrıca liderlik anlayışının yalnızca yönetim süreçleriyle sınırlı olmadığı, sağlık hizmetlerinin kaliteli ve güvenli şekilde sunulabilmesi için ekip çalışması ve etkili iletişimle birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Eğitimde, etkili liderlik ve güçlü ekip çalışmasının sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağladığı ifade edildi. Ekip içi iletişimin güçlendirilmesinin ise sağlık hizmetlerinde hata riskinin azaltılması ve hasta güvenliğinin artırılması açısından önem taşıdığı kaydedildi.

"Rotayı Kim Çiziyor?" başlıklı eğitimle sağlık çalışanlarının liderlik, yönetim ve ekip çalışması konularındaki farkındalıklarının artırılması ve sağlık hizmetlerinin sunumunda ekip ruhunun güçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sinop'ta sağlık çalışanlarına liderlik eğitimi verildi, ekip yönetimi ele alındı - Son Dakika

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