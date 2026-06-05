Türkeli\'de "Spor, Müzik ve Resim Etkinliği"

Sinop'ta hayata geçirilen "Spor, Müzik ve Resim Etkinliği", Türkeli ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, hazırladıkları müzik dinletileri, sportif gösteriler ve çeşitli sahne performanslarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yeteneklerini sergileme fırsatı bulan öğrenciler, performanslarıyla büyük alkış aldı.

Programın sonunda protokol üyeleri ve davetliler, öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezerek eserleri inceledi. Öğrencilerin hayal gücü ve emeklerinin yansıdığı çalışmalar katılımcılar tarafından takdirle karşılanırken, etkinlik çocukların sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlayan anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.

Programa; Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erol Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP