Türkeli'de "Spor, Müzik ve Resim Etkinliği" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkeli'de "Spor, Müzik ve Resim Etkinliği"

Türkeli\'de "Spor, Müzik ve Resim Etkinliği"
05.06.2026 16:21  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen Spor, Müzik ve Resim Etkinliği'nde öğrenciler yeteneklerini sergiledi. Müzik dinletileri, sportif gösteriler ve resim sergisiyle renklenen programa yoğun katılım oldu.

Sinop'ta hayata geçirilen "Spor, Müzik ve Resim Etkinliği", Türkeli ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, hazırladıkları müzik dinletileri, sportif gösteriler ve çeşitli sahne performanslarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yeteneklerini sergileme fırsatı bulan öğrenciler, performanslarıyla büyük alkış aldı.

Programın sonunda protokol üyeleri ve davetliler, öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezerek eserleri inceledi. Öğrencilerin hayal gücü ve emeklerinin yansıdığı çalışmalar katılımcılar tarafından takdirle karşılanırken, etkinlik çocukların sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlayan anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.

Programa; Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erol Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Türkeli, Eğitim, Kültür, Sanat, Sinop, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türkeli'de 'Spor, Müzik ve Resim Etkinliği' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:27:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Türkeli'de "Spor, Müzik ve Resim Etkinliği" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.