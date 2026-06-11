Sinop Üniversitesi Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop Üniversitesi Mezuniyet Coşkusu

Sinop Üniversitesi Mezuniyet Coşkusu
11.06.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 3 bin öğrenci ve ailelerin katılımıyla yapıldı.

Sinop Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, binlerce öğrencinin ve ailelerinin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Üniversitenin Kuzey Kampüsü Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende yaklaşık 3 bin öğrenci mezuniyet sevinci yaşarken, kepler gökyüzüne umutlarla fırlatıldı.

Mezuniyet programı, öğrencilerin yer aldığı renkli kortej yürüyüşüyle başladı. Fakültelerini temsil eden öğrenciler, tribünlerde kendilerini izleyen ailelerini ve protokol üyelerini selamladı. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu vurguladı. Üniversitenin bugün yaklaşık 15 bin öğrenciye eğitim verdiğini belirten Taşdemir, kuruluşundan bu yana 36 bine yakın mezun yetiştiren Sinop Üniversitesi'nin bilimsel araştırmalar, uluslararası projeler, teknoloji yarışmaları ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla önemli başarılara imza attığını söyledi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise yaptığı konuşmada mezuniyet gününün emek, sabır ve kararlılığın karşılığı olduğunu belirterek gençleri tebrik etti. Üniversite hayatı boyunca yaşanan zorluklara rağmen öğrencilerin pes etmeden hedeflerine ulaştığını söyleyen Özarslan, mezuniyetin öğrenme sürecinin sonu değil yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Tören kapsamında Eğitim Fakültesi öğrencileri Öğretmenlik Andı'nı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri Meslek Andı'nı, Hemşirelik Bölümü öğrencileri Hemşirelik Andı'nı, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri ise Sosyal Hizmet Andı'nı okuyarak meslek yaşamlarına ilk adımlarını attı.

Akademik başarı gösteren öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından, lisans ve ön lisans programlarında dereceye giren öğrenciler adına dönem birincileri mezuniyet kütüğüne isim plakalarını çaktı.

Günün sonunda binlerce öğrenci geri sayım eşliğinde keplerini gökyüzüne fırlattı. Ailelerin gurur, öğrencilerin ise heyecan ve mutluluğunun bir araya geldiği tören, hatıra fotoğrafları ve kutlamalarla sona erdi. Sinop Üniversitesi'nden mezun olan yaklaşık 3 bin genç, yeni hayatlarına ilk adımlarını attı.

Törene ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez, akademisyenler, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sinop Üniversitesi Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 17:16:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Sinop Üniversitesi Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.