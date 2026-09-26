Sivas Altınyayla Başyayla\'da 2 derslikli okul, Güler\'in katıldığı törenle açıldı

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Başyayla köyünde yapımı tamamlanan 2 derslikli ilköğretim okulu düzenlenen törenle eğitim ve öğretime başladı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Başyayla köyünde bir hayırsever tarafından yapımına başlanılıp İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan, 2 Derslikli Başyayla İlköğretim Okulu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Enerji Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, il ve ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleşen törenle açıldı.

Halk oyunlarının oynandığı törende Güler'e Kangal yavrusu hediye edildi. Güler okulun bahçesine birde ağaç dikti. Kurban kesilerek açılış kurdelesi kesildi ve hafta onu olmasına rağmen okulda öğrenciler ilk derslerini yaptı.

Açılış töreninde konuşan Güler, okulun yaklaşık 5.5. milyon liraya mal olduğunu belirterek eğitime verdikleri önemene değindi. Güler konuşmasında, "Gelecek nesillerimiz, evlatlarımızı hem iyi fiziki ortamlarında hem de daha iyi bir eğitim almaları noktasında gerçekten büyük bir çaba içerisindeyiz. Özellikle bu yıl Sivas merkezimizde Milli Eğitim Bölge Akademisi'nin açılmasıyla beraber gerçekten Sivas'ımız eğitim alanında önemli bir ivme katetti" ifadelerine yer verdi.