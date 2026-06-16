Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için örnek proje

Matematik öğrenme güçlüğü riski taşıyan çocuklar ve ailelerine yönelik hazırlanan proje ile matematik kaygısının azaltılması, farkındalığın artırılması ve ailelerin eğitim sürecine daha aktif katılması hedefleniyor.

Sivas'ta Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde, matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) riski taşıyan çocuklar ve ailelerine yönelik hazırlanan "Matematik Evde Başlar: Diskalkulik Çocuklar ve Aileler Matematiği Yeniden Keşfediyor" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, toplumda disleksi konusunda farkındalık yüksek olmasına rağmen diskalkuli konusunda yeterli bilinirliğin bulunmadığına dikkat çekilirken, diskalkulinin bir zeka problemi değil, öğrenme farklılığı olduğu vurgulanıyor. Proje ile çocuklardaki matematik kaygısının ve akran zorbalığının azaltılması amaçlanıyor. Saha çalışmaları sonucunda Sivas'taki ortaokullardan seçilen 12 öğrenci ve 15 ebeveyn projeye dahil edildi. Projede 5'inci sınıf öğrencilerinin tercih edilmesinin nedeni ise çocukların soyut işlemler dönemine geçiş yaptığı ve erken müdahalenin önem taşıdığı bir dönemde bulunmaları olarak gösterildi.Proje kapsamında çocuklar, yapay zeka destekli araçlar, dijital oyunlar, ritim, müzik ve drama simülasyonlarıyla matematiği farklı yöntemlerle öğrenme imkanı bulacak.Projeyle ailelerin eğitim sürecinde daha aktif rol üstlenmeleri hedeflenirken, günlük yaşamda karşılaşılan faaliyetlerin matematik öğrenme fırsatına dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda ev ortamının destekleyici bir öğrenme alanına dönüşmesi için çalışmalar yürütülecek.

Proje kapsamında ayrıca "Diskalkuli Aile Destek Ağı" kurulması planlanıyor. Projenin, matematik öğrenme güçlüğüne yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - SİVAS