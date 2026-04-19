Sivas\'ta Türk Dünyası Gençlik Kampı

19.04.2026 15:06
Uluslararası öğrenciler, Sivas'ta düzenlenen kampa katılarak çeşitli etkinliklere iştirak etti.

Sivas'ta eğitim gören uluslararası üniversite öğrencileri, Türk Dünyası Gençlik Kampı'nda bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katıldı.

Sivas'ta eğitimlerini sürdüren uluslararası üniversite öğrencileri, 17-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Kampı'nda buluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen program, Hamidiye Gençlik Kampı'nda yapıldı. Farklı ülkelerden Sivas'a gelerek öğrenim gören erkek öğrencilerin katıldığı kampta, ata binme, geleneksel Türk okçuluğu, otağ kurma, film gösterimi, münazara yarışmaları ve Türk zeka oyunları gibi etkinlikler düzenlendi. Program kapsamında ayrıca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi Başkanı Kenan Çarboğa tarafından "Yeni dünya düzeninde Türk dünyasını bekleyen fırsat ve tehditlere Ankara odaklı bakış" konulu konferans verildi. Katılımcılar, Türk dünyasına ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirme imkanı buldu. Ayrıca Türk Dünyası Gençlik Kampı'nın, 17-19 Nisan tarihleri arasında Sivas'ta eğitim gören kız öğrencilerin katılımıyla devam edeceği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etkinlik, Gençlik, Kültür, Eğitim, Sivas, Son Dakika

Gülistan Doku dosyasında "profesyonel" savunma! İşte oğul Sonel'in çelişkilerle dolu jandarma ifadesi
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
