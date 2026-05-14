Siverek\'te Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Etkinliği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "Meslek Liseliler Her Yerde" ve "Maarif'in Kalbinde Marifetli Gençlik" projeleri kapsamında, Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek, toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmak ve kardeş okullardaki öğrencilere katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Siverek Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden oluşan grup Yoğurtçu İlkokulu ile Yücelen İlk-Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri, her iki okulda eğitim gören öğrencilere saç bakımı ve saç tıraşı hizmeti sundu.

Gerçekleştirilen etkinlik sayesinde Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, okulda aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimi gerçek ortamda pekiştirme fırsatı bulurken, kardeş okul öğrencileri de hijyenik ve kaliteli hizmetten faydalandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu Etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin "Marifetli Gençlik" vizyonu doğrultusunda önemli bir sosyal sorumluluk deneyimi yaşadığı belirtilerek, katkı sunan öğretmenlere, öğrencilere ve okul yöneticilerine teşekkür edildi. - ŞANLIURFA