STKFest 2025 Gençleri Buluşuyor

20.10.2025 00:29
22-23 Ekim'de düzenlenecek STKFest 2025, gençlerle sivil toplum arasında köprü kuracak.

Gençlik buluşmalarından biri olan STKFest 2025, 22 Ekim'de kapılarını açıyor.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) öncülüğünde STKFest 2025, 22-23 Ekim' de düzenleniyor. Bu yılki etkinlik, sivil toplumun gençlerle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayan 'Karşılıklı Dönüşüm Vizyonu' temasıyla hayata geçiriliyor. STKFest'in ana amacı, üniversite gençliğiyle sivil toplum kuruluşları arasında doğrudan temas kurarak, gençleri sivil toplumun dönüşüm ortağı haline getirmek. STKFest 2025, 30'un üzerinde sivil toplum kuruluşu, 100'den fazla öğrenci kulübü ve 15 bine yakın genç katılımcıyla, Türkiye'nin en kapsamlı STK- Gençlik buluşmalarından biri olması planlanıyor. Etkinlikte, atölye ve eğitim programları, afet ve insani yardım sergileri, proje ve grup yarışmaları, sahne etkinlikleri ve ödül törenleri yer alacak.

'GENÇLİKLE İLETİŞİM KURMANIN YOLU BİRLİKTE ÜRETMEKTİR'

STKFest 2025'le ilgili açıklama yapan TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul, "STKFest, yalnızca gençlerin dinlediği bir organizasyon değil; onların konuştuğu, sivil toplumun da dinlediği bir buluşmadır. Bugün gençlikle iletişim kurmanın yolu, onlara hazır projeler sunmak değil, birlikte üretmektir. Biz STKFEST'te gençleri pasif izleyici değil, sivil toplumun dönüşüm ortağı olarak görüyoruz. Artık çağrımız 'Bize katılın' değil, 'Birlikte nasıl gelişirizdir. STKFest, bu ortak gelişim anlayışının sahasıdır. Gençlerin enerjisiyle sivil toplumun tecrübesini aynı masa etrafında buluşturacağız" dedi.

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal ise, "Sivil toplumun en güçlü yönü gönüllülük ruhudur; gönüllülük de gençlikle tazelenir. Her STK, kendi birikimini gençlerle paylaşarak sadece kurumunu değil, ümmet bilincini de gençleştiriyor. Bu buluşma, STK'ların gençlerle doğrudan temas ettiği, kalıcı bir bağ kurduğu yeni bir modeldir. STKFest, geleceğin yöneticilerini, gönüllülerini ve liderlerini bugünden hazırlama iradesinin adıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

