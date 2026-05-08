Su Kabağı İşleme Kursu İlgi Gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Nadir Tolun Ortaokulunda düzenlenen su kabağı işleme kursu ilgi gördü. Pınar Kısmet'in öğretmenliğini yaptığı kursta su kabaklarına hat sanatı işlenirken, hazırlanan eserler de yılsonu sergisinde görücüye çıktı.

Burhaniye' de Nadir Tolun Ortaokulunda düzenlenen su kabağı işleme kursuna 15 öğrenci katıldı. Kursta su kabaklarına hat sanatı işlenirken, hazırlanan ürünler de Hacı Fevzi Köylü İmam Hatip Lisesinde düzenlenen yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Öğrencilerin hazırladığı rengarenk su kabakları yoğun ilgi gördü. Sergiyi çok sayıda insanın ziyaret ettiğini kaydeden öğretmen Pınar Kısmet, " Kursumuz da su kabaklarına hat sanatını işledik. Çok güzel işler ortaya çıktı. İlk defa açtığımız sergideki ürünlerimiz yoğun ilgi gördü. Bu da bizi sevindirdi. Kurslarımız devam edecek" dedi. - BALIKESİR