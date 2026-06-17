SUBÜ\'de 4. Gastronomi Haftası Etkinlikleri

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün düzenlediği 4'üncü Gastronomi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 'Dünya Mutfakları Ana Yemek Yarışması' ve 'Yöresel Mutfaklar Çorba Yarışması' gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün dördüncüsünü düzenlediği Gastronomi Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerin katılımıyla yemek yarışmaları gerçekleştirildi. 3'üncü sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen 'Dünya Mutfakları Ana Yemek Yarışması' ile öğrenciler, farklı ülke mutfaklarından esinlenerek hazırladıkları ana yemekleri jüri değerlendirmesine sundu. Yarışmada öğrencilerin teknik becerileri, ürün bilgisi, sunum yetkinlikleri ve dünya mutfaklarına ilişkin yorumlama kabiliyetleri ön plana çıktı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şengül tarafından takdim edildi. Dekan Şengül, öğrencilerin mesleki gelişimlerinde uygulamalı etkinliklerin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti. 1'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen 'Yöresel Mutfaklar Çorba Yarışması' ile Türk mutfağının yöresel zenginlikleri SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SADEM) Türkçe eğitimi alan uluslararası öğrencilere tanıtıldı. Etkinlik, kültürlerarası etkileşime katkı sundu. Yarışmanın açılışı SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından yapıldı. Rektör Sarıbıyık, Gastronomi Haftası etkinliklerinin öğrenciler açısından verimli bir öğrenme ortamı sunduğunu ifade ederek uluslararası öğrencilerin katılımının etkinliğe ayrı bir değer kattığını belirtti. Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları Dekan Şengül tarafından takdim edildi. - SAKARYA