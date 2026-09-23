Sunway Üniversitesinden Prof. Dr. Rahman, İnönü Üniversitesinde konferans verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sunway Üniversitesinden Prof. Dr. Rahman, İnönü Üniversitesinde konferans verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sunway Üniversitesinden Prof. Dr. Rahman, İnönü Üniversitesinde konferans verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya Sunway Üniversitesinden Prof. Dr. Saidur Rahman, İnönü Üniversitesinde yüksek kaliteli araştırma, yayın ve uluslararası işbirliği üzerine konferans verdi. Dış İlişkiler Biriminin ev sahipliğindeki etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi, akademik vizyonunu uluslararası iş birlikleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Malezya Sunway Üniversitesinden Prof. Dr. Saidur Rahman, İnönü Üniversitesini ziyaret ederek yüksek kaliteli araştırma, yayın ve uluslararası işbirliğinin önemine yönelik konferans verdi.

İnönü Üniversitesi Dış İlişkiler Biriminin ev sahipliğinde, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Konferansta; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan da yer aldı. Dünya genelinde bilimsel çalışmaları ve yüksek atıf oranlarıyla tanınan, Sunway Üniversitesinden Prof. Dr. Saidur Rahman, konuşmasında nitelikli akademik araştırmaların temel taşlarına değindi.

Nitelikli araştırma için global iş birliği önemli

Konferansın açılışında, günümüz bilim dünyasında rekabet gücünü artırmanın yollarını aktaran Prof. Dr. Rahman, araştırmaların planlanma süreçleri, uluslararası hakemli dergilerde yayın yapma stratejileri ve farklı üniversiteler ile araştırma merkezleri arasında kurulan küresel ağların önemini vurguladı. Bilimsel bilginin evrenselliğine dikkat çeken Rahman, genç araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere global ölçekte ortak projeler geliştirme çağrısında bulundu.

Programın sonunda Prof. Dr. Saidur Rahman, İnönü Üniversitesini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu anlamlı organizasyon ve nazik daveti dolayısıyla Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan'a teşekkür etti. Konferans sonunda Rahman, akademisyenlerin ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: İHA
KonferansMalezyaGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:24
Dünya devi firma, Türkiye’deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:46:40. #7.12#
SON DAKİKA: Sunway Üniversitesinden Prof. Dr. Rahman, İnönü Üniversitesinde konferans verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement