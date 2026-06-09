Süt Kontrol Eğitimi Erzincan\'da Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Süt ve Süt Ürünlerinde Resmi Kontrol Eğitimi Programı" Erzincan'da başladı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin 19 farklı ilinden 40 kursiyer katıldı.

Programın açılışına, Mehmet Menderis başkanlık etti.

4 gün sürecek eğitimlerde katılımcılara gıda güvenliği, resmi kontrol uygulamaları, süt ve süt ürünleri denetimleri ile güncel mevzuat ve uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler verilecek. - ERZİNCAN