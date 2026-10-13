Tarım ve Orman Bakanlığı BŞEÜ'nün 1 milyon TL bütçeli yem projesini destekleyecek - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı BŞEÜ'nün 1 milyon TL bütçeli yem projesini destekleyecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı BŞEÜ\'nün 1 milyon TL bütçeli yem projesini destekleyecek
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BŞEÜ'de hazırlanan 1 milyon TL bütçeli proje, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğini kazandı. TAGEM tarafından desteklenecek iki yıllık çalışmada, Macar fiği ve yem bezelyesi silajlarına karabuğday kepeği ilavesinin yem kalitesi ve metan oluşumuna etkisi incelenecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), hayvan yeminin kalitesini artırmak ve hayvancılıktan kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 1 milyon TL bütçeli proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Gülümser'in araştırmacı olarak yer aldığı proje, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenecek. İki yıl sürecek çalışma kapsamında, Macar fiği ve yem bezelyesi silajlarına karabuğday kepeği ilavesinin yem kalitesi, besleme değeri ve laboratuvar ortamındaki metan oluşumu üzerindeki etkileri araştırılacak. Proje kapsamında tarımsal yan ürünlerin hayvan beslemede değerlendirilmesi ve alternatif yem kaynaklarının geliştirilmesi hedefleniyor. İn vitro analizlerle yürütülecek araştırmada, karabuğday kepeğinin silajların besin değerine ve metan oluşumuna etkisi incelenecek. Böylece hem kaliteli yem üretimine hem de hayvancılığın çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik bilimsel veriler elde edilmesi amaçlanıyor. Çalışmanın önemli bir bölümünün BŞEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Alanı'nda yürütülmesi planlanıyor. Araştırmadan elde edilecek sonuçların, tarımsal yan ürünlerin ekonomiye kazandırılması, yem kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara katkı sunması bekleniyor.

"Bu projenin önemli bilimsel veriler ortaya koyacağına inanıyorum"

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, projenin hem tarımsal üretim hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığını belirterek, "Üniversite olarak bilimsel çalışmalarımızı tarım ve hayvancılık alanındaki ihtiyaçlarla buluşturmayı önemsiyoruz. 1 milyon TL bütçeyle desteklenen bu projenin, yem kalitesinin geliştirilmesi ve hayvancılığın çevresel etkilerinin azaltılması konusunda önemli bilimsel veriler ortaya koyacağına inanıyorum. Akademik birikimimizi üreticilerimize ve bölgemizin tarımsal potansiyeline katkı sağlayacak çalışmalara dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Tarım ve Orman BakanlığıEkonomiEğitimÇevreSon Dakika

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