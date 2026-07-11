Tavşanlı\'da Hayvan Hakları Eğitimi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki yükümlülere yönelik "Hayvan Sevgisi ve Hayvan Hakları" eğitimi gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından, Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, katılımcılara hayvan refahı, hayvan hakları ve vatandaşların bu konudaki sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Yetkililer, toplumda hayvan sevgisi ve hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA