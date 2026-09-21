Tavşanlı MYO'nun 3+1 İME modeli otomotiv mezunlarının yüzde 60'ını istihdama taşıdı - Son Dakika
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Tavşanlı MYO'nun 3+1 İME modeli otomotiv mezunlarının yüzde 60'ını istihdama taşıdı

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Tavşanlı MYO\'nun 3+1 İME modeli otomotiv mezunlarının yüzde 60\'ını istihdama taşıdı
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DPÜ Tavşanlı MYO'nun toplantısında 3+1 İME modelinin istihdam verileri değerlendirildi. Otomotiv mezunlarının yüzde 60'ı, İnternet ve Ağ Teknolojileri mezunlarının yüzde 50'si istihdama katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu (MYO), öğrencilerin teorik eğitimlerini sahada pekiştirmelerini sağlayan 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim (İME) modeliyle mezunlarının istihdamına katkı sunuyor.

Tavşanlı MYO Müdürlüğü ve ilgili bölüm başkanlıklarının katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, İşletmede Mesleki Eğitim uygulayan programların mevcut durumu ve mezunların istihdam verileri değerlendirildi. Elde edilen verilere göre, 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim modelinin üçüncü yılında bulunan otomotiv programı mezunlarının yüzde 60'ı istihdama katıldı. Modelin ilk yılını geride bırakan İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı mezunlarında ise istihdam oranı yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Yetkililer, 3+1 modeli kapsamında öğrencilerin yalnızca işletmelerde uygulamalı eğitim almadığını, aynı zamanda işveren ve sektör dış paydaşlarından alınan geri bildirimlerin de eğitim sürecine yansıtıldığını belirtti.

Bu kapsamda gerçekleştirilen anketlerde öğrencilerin mesleki bilgi düzeyi, iş disiplini, iletişim becerileri, sorumluluk bilinci ve çalışma ortamına uyum gibi kriterleri değerlendiriliyor. İşverenlerden alınan geri bildirimler ise ders müfredatlarının güncellenmesi ve eğitim kalitesinin geliştirilmesinde veri kaynağı olarak kullanılıyor. MYO yönetimi, mevcut istihdam oranlarının önemli bir başarı olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde bu oranların daha da artırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Bu doğrultuda, eğitime yeni başlayan İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Programı'nın da İşletmede Mesleki Eğitim müfredatıyla eğitim sürecine başladığı aktarıldı.

Gelecek dönem çalışmalarında otomotiv programındaki yüzde 60 ve İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı'ndaki yüzde 50'lik istihdam oranlarının daha yukarı taşınması, sektör iş birliklerinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin eğitim sürecindeyken iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
EkonomiEğitimSon Dakika

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