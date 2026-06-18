Tekirdağ'da MEB AKUB Gönüllülerine Teşekkür Belgesi - Son Dakika
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Tekirdağ'da MEB AKUB Gönüllülerine Teşekkür Belgesi

Tekirdağ\'da MEB AKUB Gönüllülerine Teşekkür Belgesi
18.06.2026 15:26
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MEB AKUB gönüllülerine afet eğitimlerini başarıyla tamamladıkları için teşekkür belgesi verildi.

Tekirdağ'da afet ve acil durumlara hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan MEB Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) gönüllülerine düzenlenen törenle teşekkür belgesi takdim edildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen törende, afet ve acil durumlarda bilgi, birikim ve tecrübelerini milletin hizmetine sunan MEB AKUB gönüllülerinin çalışmaları takdirle karşılandı. Gönüllülük esasıyla görev yapan ekip üyelerinin afet anlarında hızlı ve etkin müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik yürüttükleri çalışmaların önemine dikkat çekildi. "Afet ve Acil Durumlarda Barınma Akreditasyonu" eğitimlerini başarıyla tamamlayan Tekirdağ MEB AKUB ekibi, Trakya Bölgesi'nde barınma alanında akredite olan ilk ekip olma özelliğini de kazandı.

Törende konuşan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, eğitimi başarıyla tamamlayan gönüllülerin kurum adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Yeniyol, gönüllülük bilinciyle hareket eden ve her şartta göreve hazır olan MEB AKUB gönüllülerinin toplum için önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Afetlere hazırlık sadece kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle fedakarca çalışan gönüllülerimiz, sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi ihtiyaç anında milletimizin hizmetine sunmaya hazırdır. Kendilerini gönülden kutluyor, emekleri ve örnek duruşları için teşekkür ediyorum" dedi.

Programda eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllülere teşekkür belgeleri takdim edilirken, afetlere hazırlık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tekirdağ'da MEB AKUB Gönüllülerine Teşekkür Belgesi - Son Dakika

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