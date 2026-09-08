Tekirdağ'da okul öncesi kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
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Tekirdağ'da okul öncesi kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi

Tekirdağ\'da okul öncesi kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
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Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yaptı. Raflardaki ürünlerin kasa fiyatlarıyla karşılaştırıldığı denetimlerde işletmeler, tüketicilerin mağdur edilmemesi konusunda bilgilendirildi.

Tekirdağ'da okula dönüş öncesi kırtasiyelerde, fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul malzemeleri satan işletmeleri denetledi. Ekipler, raflarda bulunan ürünlerin fiyat etiketlerini tek tek kontrol ederek tüketicilerin doğru bilgilendirilip bilgilendirilmediğini inceledi.

Denetimlerde kalem, defter, silgi, boya gibi temel okul ürünlerinin raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Ayrıca ürünlerin ilgili mevzuat kapsamında güvenlik şartlarına uygunluğu da kontrol edildi.

İşletme yetkililerine tüketicilerin mağdur edilmemesi ve fiyat etiketlerinin kurallara uygun şekilde düzenlenmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, öğrencilerin okula dönüş hazırlıkları tamamlanana kadar denetimlerin farklı işletmelerde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tekirdağ'da okul öncesi kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da okul öncesi kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
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