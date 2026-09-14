Tekirdağ'da yeni eğitim yılı başladı, 217 bin 800 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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Tekirdağ'da yeni eğitim yılı başladı, 217 bin 800 öğrenci ders başı yaptı

Tekirdağ\'da yeni eğitim yılı başladı, 217 bin 800 öğrenci ders başı yaptı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler sabahın erken saatlerinde velileriyle okulun yolunu tuttu. Tekirdağ genelinde 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında toplam 217 bin 800 öğrenci ders başı yaptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eğitim öğretim yılının başlamasıyla toplam 217 bin 800 öğrenci ders başı yaptı.

Yeni eğitim yılının ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde velileriyle birlikte okulun yolunu tuttu. Okul bahçelerinde düzenlenen törenlerde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti. Özellikle okula yeni başlayan öğrencilerin ve velilerinin ilk gün heyecanı yaşadığı görüldü.

Tekirdağ genelinde ise 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında toplam 217 bin 800 öğrenci ders başı yaptı. Kent genelindeki okullarda yeni eğitim yılının ilk günü hareketliliği yaşanırken, öğrenciler arkadaşları ve öğretmenleriyle yeniden buluşmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tekirdağ'da yeni eğitim yılı başladı, 217 bin 800 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

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