Tekman\'da Kuran Kursu Programı Düzenlendi

Erzurum'un Tekman ilçesinde yaz dönemi Kuran kurslarında sona gelindi. Öğrenciler için bir program düzenlendi.

650 öğrencinin katıldığı kurslar için Tekman merkez eski camisinde düzenlenen program, İlçe Müftüsü Ömer Aydın ve Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol'un konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve ahlaki gelişimine sağladığı katkıya dikkat çekilerek, kurslara katılan öğrencilere ve eğitim sürecinde görev alan din görevlileri ile Kur'an kursu öğreticilerine ve eğitmenlerine teşekkür ettiler.