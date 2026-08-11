Şile Belediyesi\'ne \'rüşvet\' davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu

Kabadayı'nın örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istenen iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede, Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ilk operasyonu 10 Temmuz 2025'te düzenlendi.

Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu altı kişi gözaltına alındı. Kabadayı ile belediye yöneticileri Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanırken, Aslı Kotan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özgür Kabadayı, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

HTS kayıtları ve MASAK raporlarının incelenmesinin ardından Aralık 2025'te düzenlenen ikinci operasyonda 22 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 15'i tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de üçüncü bir operasyon daha düzenlenmiş, gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.