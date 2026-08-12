ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı

Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, "Her iki taraf da arabuluculara sürenin uzatılması yönünde onaylarını iletti. Ancak iki taraf, uzatma süresi konusunda karar vermek için mesaj alışverişinde bulunuyor" dedi.

Pakistan’ın arabuluculuğunda varılan İslamabad Mutabakatı kapsamında taraflara 60 günlük bir süre tanınmıştı. Bu sürenin gelecek hafta sona erecek olması nedeniyle gözler ABD ve İran arasındaki müzakerelere çevrilmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İran, Nisan ayında Pakistan arabuluculuğuyla bir ateşkes konusunda anlaşmış ve daha sonra 17 Haziran'da nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatan bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ancak, görüşmeler daha sonra güvenlik garantileri ve dünyanın en stratejik enerji arzı ve ticaret rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğü konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girmişti.

8 Temmuz ile 24 Temmuz arasında ABD ve İran karşılıklı askeri saldırılar düzenledi; Washington İran içindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, Tahran da Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt de dahil olmak üzere çeşitli Arap ülkelerindeki ABD askeri tesisleri ve teçhizatına yönelik misillemelerle karşılık vermişti.