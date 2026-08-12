ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı - Son Dakika
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ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı

ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı
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ABD ve İran, İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamındaki 60 günlük sürenin gelecek hafta dolması nedeniyle ateşkesi uzatma konusunda anlaştı. Pakistan hükümeti kaynakları, ABD ve İran'ın, 17 Ağustos'ta sona erecek olan İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamındaki 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda "anlaştığını" bildirdi.

ABD ile İran'ın 60 günlük geçici bir ateşkes anlaşmasında uzlaştığını belirten Pakistanlı kaynaklar, tarafların müzakereleri sürdüreceğini kaydetti.

60 GÜNÜK SÜRE UZATILDI

Anadolu Ajansı’na konuşan Pakistan hükümeti kaynakları, Washington ile Tahran’ın mevcut ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Pakistan’ın arabuluculuğunda varılan İslamabad Mutabakatı kapsamında taraflara 60 günlük bir süre tanınmıştı. Bu sürenin gelecek hafta sona erecek olması nedeniyle gözler ABD ve İran arasındaki müzakerelere çevrilmişti.

"MESAJ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULUYOR"

Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, "Her iki taraf da arabuluculara sürenin uzatılması yönünde onaylarını iletti. Ancak iki taraf, uzatma süresi konusunda karar vermek için mesaj alışverişinde bulunuyor" dedi.

PİYASALARDA "ATEŞKES" RÜZGARI

ABD ile İran'ın İslamabad Mutabakatı kapsamındaki ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya varması piyasalarda doping etkisi yarattı. Kritik ABD TÜFE verisi öncesinde gelen haberle birlikte ons altın 4.413 dolar seviyesine yükselirken, Trump'ın tazminat çıkışıyla 90 doları gören petrol fiyatları ise 88,57 dolara geriledi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İran, Nisan ayında Pakistan arabuluculuğuyla bir ateşkes konusunda anlaşmış ve daha sonra 17 Haziran'da nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatan bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ancak, görüşmeler daha sonra güvenlik garantileri ve dünyanın en stratejik enerji arzı ve ticaret rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğü konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girmişti.

8 Temmuz ile 24 Temmuz arasında ABD ve İran karşılıklı askeri saldırılar düzenledi; Washington İran içindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, Tahran da Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt de dahil olmak üzere çeşitli Arap ülkelerindeki ABD askeri tesisleri ve teçhizatına yönelik misillemelerle karşılık vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer Aksoy Ömer Aksoy:
    Trumpın parası suyunu çekti. 2 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Buyuk seytanla kucuk seytan oyunu 0 0 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Yav he he işte adam sende akşama yine kapışırlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı - Son Dakika
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