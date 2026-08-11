Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması - Son Dakika
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Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması

Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden \'iyi niyetliyim\' savunması
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Mersin'de atipik otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan öğretmenin davasında bilirkişi raporu, şiddetin farklı tarihlerde gerçekleştiğini ortaya koydu. Mahkeme, yeni iddianame için suç duyurusunda bulundu ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mersin'de 'atipik otizmli' 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmen yeniden hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporunda sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığı belirtilirken, mahkeme yeni iddianame hazırlanması için suç duyurusunda bulunarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 21 Nisan'da atipik otizm tanısı bulunan Kuzey Yılmaz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanık S.P.C. katıldı. Yılmaz'ın ailesi ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması

ŞİDDETİ SİSTEMATİK HALE GETİRMİŞ

Hakim, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin analizini içeren bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi. Bilirkişinin sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığına dair rapor hazırladığını bildiren hakim, rapora ilişkin sanıktan savunma yapmasını istedi.

"İYİ NİYETLE" YAPTIM DEDİ

Sanık S.P.C., uzun süreden beri Kuzey Yılmaz'ın öğretmeni olduğunu belirterek, "Temas etmem, göz göze gelmek için temasta bulunmam normal. Amacım şiddet değildi. İyi niyetle yaptığım şeyler farklı algılandı. Bu benim için üzücü bir durum. Tahliyemi talep ediyorum" beyanında bulundu.

Kuzey Yılmaz'ın babası Bahattin Yılmaz, çocuğunun hastanede tedavilere cevap vermediğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması

"ŞİDDETİN SÜREKLİ OLDUĞUNU RAPORDAN ÖĞRENDİK"

Anne Sermin Yılmaz, şiddetin sürekli olduğunu bilirkişi raporuyla öğrendiklerini belirterek, "Avukatla görüntüleri izledik. Bunun tek seferlik olmadığını öğrendik ve bu görüntülerden sonra anladım çocuğumun neden bu kadar ağladığını. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

MAHKEMEDEN SUÇ DUYURUSU

Mahkeme savcısı mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Mahkeme, bilirkişi raporuna göre farklı tarihlerde çocuğa karşı uygulanan şiddetin suç vasfını değiştirme ihtimaline karşı yeni bir iddianame hazırlanmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

Mahkeme, Mersin, Çocuk, Otizm, Hakim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması - Son Dakika

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