Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistin Başbakanı Mahmud Abbas'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.
Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmeler, Türkiye-Filistin ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNALACAK"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."
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