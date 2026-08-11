Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti

Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti
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Güney Afrika’nın North West eyaletinde terk edilmiş bir madende kaya düşmesi sonucu 14 kaçak madenci yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Rustenburg yakınlarındaki Nkaneng bölgesinde yaşanan kazada ölenlerin çoğunun Lesotho vatandaşı olduğu açıklandı. Yer altında mahsur kalanların bulunması için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkede "zama zama" olarak bilinen kaçak madencilik krizine karşı ordunun devreye sokulmasına ve sert tedbirlere rağmen ölümcül faciaların önüne geçilemiyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, terk edilmiş maden ocaklarında yasadışı yollarla yürütülen ve her yıl yüzlerce kişinin hayatına mal olan kaçak madencilik krizini durdurmakta zorlanıyor.

Ülkenin  North West eyaletinde, işletilmeyen bir maden ocağında meydana gelen kaya düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kaçak madenci yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

ÖLENLER LESOTHO VATANDAŞI 

Kaza, Rustenburg kenti yakınlarındaki Nkaneng bölgesinde bulunan terk edilmiş bir madende meydana geldi. North West Eyalet Polis Sözcüsü Albay Adele Myburgh yaptığı açıklamada, yaşanan göçükte hayatını kaybedenlerin büyük çoğunun komşu ülke Lesotho vatandaşı olduğunu doğruladı.

Yaralanan 8 madenci olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yer altında henüz sayısı netleştirilemeyen çok sayıda işçinin mahsur kalmış olabileceği belirtiliyor. Polis ve arama-kurtarma ekiplerinin göçük altındaki madencilere ulaşmak için başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor.

TEHLİKENİN ADI: ZAMA ZAMA 

Yurtta ölümlere yol açan bu kaçak faaliyetler, yerel dilde "zama zama" (şansını deneyenler) olarak adlandırılıyor. Binlerce kayıtsız madenci, hiçbir güvenlik önlemi ve altyapısı bulunmayan terk edilmiş ocaklara girerek altın ve değerli maden çıkarmak uğruna hayatlarını riske atıyor.

ÇETELER VE ORGANİZE SUÇ AĞI BÜYÜYOR

Yetkililer, bölgedeki kaçak madencilik faaliyetlerinin yalnızca bir iş güvenliği sorunu olmadığını, doğrudan organize suç gruplarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Silahlı çetelerin kontrolündeki bu alanlarda; haraç, çeteler arası çatışmalar, kaçakçılık ve altyapı tahribatı gibi ciddi güvenlik sorunları baş gösteriyor.

ORDU DEVREYE SOKULDU

Giderek tırmanan şiddet olayları ve güvenlik tehditleri üzerine Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, polise destek sağlamak amacıyla Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri’nin (SANDF) bölgede görevlendirildiğini açıkladı.

OPERASYON BİLANÇOSU: 90 ÖLÜ, BİNLERCE GÖZALTI

Alınan askeri ve polisiye önlemlere rağmen ölümcül vakaların önüne geçilemiyor. Son olarak Johannesburg’un batısındaki Stilfontein bölgesinde haftalarca süren geniş çaplı operasyonlarda çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Açlık ve polis ablukası nedeniyle yaklaşık 2 bin kaçak madenci teslim olarak yer üstüne çıkarken, operasyon ve kuşatma sürecinde yaklaşık 90 madencinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ekiplerin yasadışı madencilik ağlarına yönelik operasyonları ülke genelinde devam ediyor.

Kaynak: AA

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