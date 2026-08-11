Sıcaklıklar arttı, istila başladı - Son Dakika
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Sıcaklıklar arttı, istila başladı

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Batman kavurucu sıcakların etkisiyle yuvalarından çıkan akrepler köy halkına korku dolu anlar yaşatıyor. Evlerin içine kadar giren zehirli akrepler nedeniyle günlük yaşam durma noktasına gelirken, tedirgin olan vatandaşlar yetkililerden acil ilaçlama talep ediyor.

Batman merkeze bağlı Binatlı köyünde artan sıcaklıkla birlikte çoğalan akrepler vatandaşları tedirgin ediyor. 

VATANDAŞLAR İLAÇLAMA ÇAĞRISI YAPTI

Hava sıcaklıklarının artmasıyla yuvalarından çıkan akrepler, özellikle akşam saatlerinde sokaklarda ve evlerin içinde görülmeye başlandı. Akrepler nedeniyle çocukların ve yaşlıların dışarı çıkmakta güçlük çektiğini belirten vatandaşlar, yetkililere ilaçlama çağrısında bulundu.

Sıcaklıklar arttı, istila başladı

"AYAKKABILARIN İÇLERİNİ BİLE KONTROL EDİYORUZ"

Köy sakinlerinden Orhan Tekin, akreplerin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Özellikle akşam saatlerinde akrepler yuvalarından çıkıyor. Sokak aralarında ve evlerimizin içinde akrep görmek mümkün. Ayakkabılarımızı bile giymeden önce 'ne olur ne olmaz' diye kontrol ediyoruz. Yaşlılarımız ve çocuklarımız akrepler yüzünden sokağa çıkamaz hale geldi" dedi.

Durumu defalarca yetkililere ilettiklerini ancak henüz sonuç alamadıklarını öne süren Tekin, "İlaçlama yapılması için mutlaka birini akrep mi sokması gerekiyor? Köyün tamamının bir an önce ilaçlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Batman, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sıcaklıklar arttı, istila başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • elmaalper2@gmail.com [email protected]:
    akrabadan kork akrepten korktugun kadar,diyip haberi sonlandiralim 0 0 Yanıtla
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