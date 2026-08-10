Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda isyan çıktığına dair paylaşımlara soruşturma

Emre Acar:

İsyan çıkması gayet normal çıktıysa 30 kişilik kogusta 70 kişi kalıyorlar tahtakurusu ve uyuz hastalığı var kimse umursamıyor herkes açık yaralar oluşmuş fakat doktorlar herkese bakacak kadar vakti yok gerçekler kötü bir alışkanlığı var muhakkak birgün çıkarlar