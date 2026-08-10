Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair paylaşımlara soruşturma - Son Dakika
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Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair paylaşımlara soruşturma

Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda isyan çıktığına dair paylaşımlara soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair paylaşımlar üzerine 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebiyle 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sosyal medya hesaplarından Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair yapılan paylaşımla hakkında resen soruşturma başlatıldı.

21 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bahse konu cezaevinde isyan çıktığına dair bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebiyle bu tür paylaşımları yapan 21 sosyal medya hesabına Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesi kararı verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair paylaşımlara soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Bütün bu olanlar iyi Parti'nin çıkardığı yalan haberlerdir ,derhal gereği yapılmalı.! Artık bu ülkede fakirin çocukları ölmeyecek, barış olacak ve bizde destekleyeceğiz. 4 4 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    İsyan çıkması gayet normal çıktıysa 30 kişilik kogusta 70 kişi kalıyorlar tahtakurusu ve uyuz hastalığı var kimse umursamıyor herkes açık yaralar oluşmuş fakat doktorlar herkese bakacak kadar vakti yok gerçekler kötü bir alışkanlığı var muhakkak birgün çıkarlar 5 2 Yanıtla
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