Aile 'öldü' zannetti: Küçük çocuğun yaşadığı son anda fark edildi - Son Dakika
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Aile 'öldü' zannetti: Küçük çocuğun yaşadığı son anda fark edildi

Aile \'öldü\' zannetti: Küçük çocuğun yaşadığı son anda fark edildi
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Eskişehir’de kronik rahatsızlığı bulunan ve aniden fenalaşan küçük çocuğun durumunu fark eden yakınları, çocuğun hayatını kaybettiğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun hayatını kaybetmediği, kronik rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığı belirlendi. Küçük çocuk tedavi altına alındı.

Eskişehir'de kronik rahatsızlığı bulunan ve aniden fenalaşan küçük çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

'ÖLDÜ' ZANNEDİLEREK AMBULANS ÇAĞRILDI

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Çekiç Sokak'ta evde rahatsızlanan küçük çocuğun durumunu fark eden yakınları, çocuğun hayatını kaybettiğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Aile 'öldü' zannetti: Küçük çocuğun yaşadığı son anda fark edildi

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLMEDİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun hayatını kaybetmediği, kronik rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığı belirlendi. 

Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından çocuk, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Hastane, Sağlık, Çocuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aile 'öldü' zannetti: Küçük çocuğun yaşadığı son anda fark edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkut Köse Erkut Köse:
    anlamadım ne yani fenalaştı öldü zannettiler ama 112 arıyorlar ama çocuk yaşıyormuş ne demek istendi hiç anlamadım 0 0 Yanıtla
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