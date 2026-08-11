Gözaltındaki ultrAslan lideri "Öcalan'a özgürlük" diye bağırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin (Muzaffer) Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Başsavcılığın Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şirin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" DİYE BAĞIRDI

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Şirin, adliyeye getirildiği sırada “zafer” işareti yaparak "Sayın Öcalan’a özgürlük" diye bağırdı.

MASAK RAPORUNDA 51 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Soruşturma sürerken, MASAK tarafından hazırlanan mali profil analizinde İbrahim Şamil Şirin ile babası Muzaffer Şirin'in banka hesaplarındaki para hareketleri de incelendi. Rapora göre İbrahim Şamil Şirin'in hesaplarında 38 milyon 440 bin TL, Muzaffer Şirin'in hesaplarında ise 12 milyon 558 bin TL olmak üzere toplam yaklaşık 51 milyon TL'lik işlem hacmi kayıtlara geçti.

MASAK ayrıca baba ile oğul arasında 1 milyon 521 bin 961 TL'lik karşılıklı para hareketi tespit etti. Raporda, 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in elektronik para kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği işlemler de yer aldı.

MASAK'ın 10 Ağustos 2026 tarihli analizine göre, İbrahim Şamil Şirin'in banka hesaplarında 31 Temmuz 2017 ile 7 Ağustos 2026 arasındaki mali hareketler incelendi.

26 YAŞINDA 38,4 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Raporda, İbrahim Şamil Şirin'in yıllara göre toplam bankacılık işlem hacminin 38 milyon 440 bin 538 TL'ye ulaştığı görüldü. Bu tutarın 17 milyon 653 bin TL'sini hesaba gelen, 16 milyon 933 bin TL'sini ise hesaptan çıkan para oluşturdu. Hesaplara ayrıca 2 milyon 139 bin TL nakit yatırıldığı ve 1 milyon 713 bin TL nakit çekildiği tespit edildi.

Şirin'in bankacılık hareketlerindeki artış özellikle son yıllarda öne çıktı. İşlem hacmi 2022'de 2 milyon TL seviyesindeyken 2023'te 9 milyon 325 bin TL'ye, 2024'te ise 11 milyon 331 bin TL'ye çıktı. 2025 yılında 7 milyon 951 bin TL, 2026'nın 7 Ağustos'a kadarki döneminde ise 7 milyon 487 bin TL'lik hareket kaydedildi.

MUZAFFER ŞİRİN'İN HESAPLARINDA 12,5 MİLYON TL

Muzaffer Şirin'in 2011-2026 dönemindeki banka hesaplarında toplam 12 milyon 558 bin 302 TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Bunun 6 milyon 36 bin TL'sini hesaba gelen, 3 milyon 642 bin TL'sini ise hesaptan çıkan para oluşturdu. Ayrıca 2 milyon 580 bin TL'yi aşan nakit çekim kayıtlara geçti.

Muzaffer Şirin'in işlem hacmindeki en dikkat çekici artış 2023 yılında yaşandı. 2022'de yaklaşık 58 bin TL olan yıllık işlem hacmi, 2023'te 6 milyon 883 bin TL'ye yükseldi.

Rapora göre Muzaffer Şirin'in en yüksek tutarlı para ilişkisi, 2017 yılından beri çalıştığı belirtilen Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile gerçekleşti. Şirketten Şirin'in hesabına 6 ayrı işlemde toplam 4 milyon 350 bin TL aktarıldığı kaydedildi.

MASAK mali profil analizinde Muzaffer Şirin adına 2023 model Peugeot 3008 araç ile İstanbul Güngören ve Balıkesir Ayvalık'ta taşınmaz kayıtlarının bulunduğu bilgisi de yer aldı.

ŞAMİL ŞİRİN'İN İKİ GAYRİMENKULÜ RAPORDA YER ALDI

MASAK raporunda 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in kayıtlı çalışma gelirleri ile mal varlığına ilişkin bilgiler de incelendi. Şirin'in son olarak şoför olarak çalıştığı bir medya kuruluşunda aylık ortalama gelirinin 39 bin 358 TL olduğu, bu iş yerinden elde ettiği toplam gelirin ise 275 bin 509 TL olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Buna karşılık Şirin'in adına İstanbul Çatalca'da 5 bin 2 metrekarelik bir tarla ile Güngören'de çatı arası piyesli bir mesken olmak üzere iki gayrimenkul bulunduğu tespit edildi. Şirin'in herhangi bir şirkette ortaklık veya yöneticilik kaydının bulunmadığı da raporda yer aldı.

ELEKTRONİK PARA HESAPLARINDA MİLYONLARCA LİRALIK HAREKET

Raporda, İbrahim Şamil Şirin'in Papara, Pay Fix, IQ Money ve çeşitli ödeme kuruluşlarıyla yaptığı işlemler de ayrı başlık altında incelendi. Buna göre elektronik para ve ödeme kuruluşlarından Şirin'in hesaplarına toplam 2 milyon 553 bin 88 TL geldiği, bu kuruluşlara ise 784 bin 647 TL gönderildiği belirlendi.

En yüksek hareket Papara üzerinden gerçekleşti. Rapora göre Papara'dan Şirin'in hesabına 142 işlemde 1 milyon 548 bin 388 TL gelirken, Şirin tarafından 246 işlemde 406 bin 909 TL gönderildi. Pay Fix üzerinden de 931 bin 650 TL giriş ve 131 bin 515 TL çıkış kayda geçti.

MASAK analizinde Şirin'in SGK kayıtlarında 2023 yılından itibaren ön muhasebeci, son olarak ise bir medya şirketinde şoför olarak çalıştığı bilgisi yer aldı. Raporda ayrıca adına kayıtlı iki taşınmaz bulunduğu, şirket ortaklığına veya yöneticiliğine ise rastlanmadığı belirtildi.

BABA-OĞUL ARASINDA 1,5 MİLYON TL'LİK PARA HAREKETİ

Mali analizde yer alan bir diğer başlık İbrahim Şamil Şirin ile babası Muzaffer Şirin arasındaki para hareketleri oldu. MASAK kayıtlarına göre iki isim arasında 7 Eylül 2021 ile 9 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 1 milyon 521 bin 961 TL'lik transfer hacmi oluştu.

Kayıtlarda Muzaffer Şirin'den İbrahim Şamil Şirin'e 59 ayrı işlemde 1 milyon 390 bin 344 TL, İbrahim Şamil Şirin'den Muzaffer Şirin'e ise 13 ayrı işlemde 131 bin 617 TL aktarıldığı görüldü.

1282 FARKLI KİŞİYLE 12,3 MİLYON TL'LİK HAREKET

İbrahim Şamil Şirin'in hesaplarında yalnızca babasıyla değil, çok sayıda farklı kişiyle yüksek tutarlı işlemler bulunduğu da rapora yansıdı. Orhan Baştürk ile 2 milyon 245 bin TL, Fahrettin Sincar ile 1 milyon 762 bin TL, İbrahim Gökhan Geyik ile 1 milyon 600 bin TL'yi aşan işlem hacimleri kaydedildi.

Raporda ayrıca “diğer 1282 farklı kişi” ile toplam 12 milyon 392 bin TL'lik hareket bulunduğu belirtildi.

MASAK'ın analizinde iki ismin hesaplarındaki milyonlarca liralık para hareketlerine ilişkin veriler yer alırken, söz konusu mali hareketlerin kaynağı ve hukuki niteliğine ilişkin nihai değerlendirmeyi yetkili adli makamlar yapacak.