Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar - Son Dakika
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Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar

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Tayland'da yalnız yaşayanların sayısındaki artışla birlikte saatlik ücret karşılığında “arkadaş kiralama” hizmeti yaygınlaşıyor. Seyahatten alışverişe, spordan kafe gezilerine kadar müşterilere eşlik eden kişiler, saatte yaklaşık 1500 TL kazanabiliyor. Ülkede tek kişilik hanelerin oranı ise yüzde 29,5'e ulaşmış durumda.

Tayland'da değişen yaşam biçimleri dikkat çekici bir kazanç kapısı oluşturdu. Ülkede yaygınlaşmaya başlayan “friend-for-hire” yani ücret karşılığında arkadaşlık hizmetinde, kişiler belirli bir süre boyunca kendilerine eşlik edecek birini kiralayabiliyor.

Sistem romantik veya cinsel bir hizmetten ziyade sosyal arkadaşlık ve eşlik etme üzerine kurulu. Hizmet verenler müşterileriyle seyahate çıkabiliyor, alışveriş yapabiliyor, kafeye veya spaya gidebiliyor, spor salonunda egzersiz yapabiliyor ve kaya tırmanışına katılabiliyor. Tatilde fotoğraflarını çekecek birini isteyenler de bu hizmetten yararlanabiliyor.

SAATLİĞİ YAKLAŞIK 1500 TL

Dış basında yer alan haberlere göre hizmetin ücreti yapılan aktiviteye ve kişiye göre değişiyor. Bazı kişiler arkadaşlık hizmeti karşılığında saatte 1000 baht talep ediyor. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 1465 TL'ye karşılık geliyor. Haber metninde yuvarlak ifadeyle 1500 TL olarak kullanılabilir.

Hizmet veren kişiler müşterilerinin taleplerine göre koşu, aerobik, alışveriş, spa, kafe gezisi, spor salonu ve kapalı alanda kaya tırmanışı gibi etkinliklere eşlik ediyor.

TATİLDE FOTOĞRAFINI ÇEKECEK ARKADAŞ BİLE KİRALANIYOR

“Kiralık arkadaş” hizmetinin kullanım alanlarından biri de seyahatler. Tek başına tatile çıkmak istemeyen kişiler kendilerine eşlik edecek birini kiralayabiliyor. Kiralanan arkadaş, gezi boyunca müşteriye eşlik etmenin yanı sıra tatil fotoğraflarını da çekebiliyor.

HER 10 HANEDEN YAKLAŞIK 3'Ü TEK KİŞİLİK

Yeni iş modelinin arkasında ülkedeki yalnız yaşam oranındaki yükseliş bulunuyor. Verilere göre 2025 yılında Tayland'daki hanelerin yüzde 29,5'i tek kişilik hanelerden oluşurken dünya ortalaması yüzde 21,9 seviyesinde kaldı.

Nüfusun yaşlanması, daha az kişinin evlenmesi ve tek başına yaşamın yaygınlaşmasıyla birlikte insanların sosyalleşme biçimleri de değişiyor. Saatlik ücret karşılığında arkadaş kiralama sistemi de bu değişimin ortaya çıkardığı yeni kazanç modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tayland, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Tayland Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • akil çelik akil çelik:
    Biraz fazla para verince istediğini yaptira bilir Egerki herşey para ise? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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