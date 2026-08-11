Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların orta saha bölgesine yapacağı takviye için yeni bir isim gündeme geldi.

Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister'ın durumunu yakından takip ediyor. Yönetimin Arjantinli yıldızın transfer şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü.

MAC ALLISTER TRANSFER LİSTESİNDE

Galatasaray yönetiminin orta saha kadrosunu güçlendirmek amacıyla 27 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtildi. Kariyerinde Brighton ve Liverpool formalarını giyen Mac Allister, Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı.

LIVERPOOL'UN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Mac Allister'ın Liverpool ile devam eden sözleşmesi bulunuyor. İngiliz kulübünün Arjantinli futbolcunun olası ayrılığına nasıl yaklaşacağına ilişkin kaynakta ise net bir bilgi yer almıyor. Galatasaray'ın oyuncunun durumunu takip ederek transfer şartlarını araştırmayı sürdürdüğü ifade edildi.