Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor - Son Dakika
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Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor

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Süper Lig devi Galatasaray, orta saha transferi için Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Arjantinli futbolcunun durumunu yakından takip ederken transfer şartlarını da araştırmaya başladı.

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların orta saha bölgesine yapacağı takviye için yeni bir isim gündeme geldi.

Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister'ın durumunu yakından takip ediyor. Yönetimin Arjantinli yıldızın transfer şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü.

<a class='keyword-sd' href='/dursun-ozbek/' title='Dursun Özbek'>Dursun Özbek</a> çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor

MAC ALLISTER TRANSFER LİSTESİNDE

Galatasaray yönetiminin orta saha kadrosunu güçlendirmek amacıyla 27 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtildi. Kariyerinde Brighton ve Liverpool formalarını giyen Mac Allister, Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı.

LIVERPOOL'UN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Mac Allister'ın Liverpool ile devam eden sözleşmesi bulunuyor. İngiliz kulübünün Arjantinli futbolcunun olası ayrılığına nasıl yaklaşacağına ilişkin kaynakta ise net bir bilgi yer almıyor. Galatasaray'ın oyuncunun durumunu takip ederek transfer şartlarını araştırmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Dursun Özbek, Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    en iyisi istifa et 3 1 Yanıtla
  • Aslan Aslan :
    hikayeden nağmeler derdik eskiden.. hayatta o paraları vermez bu cimri dursun. kiralık almaya kalkar onda da 70 milyon euroluk adama 5 m kiralama 35 m satın alma teklif eder küfür yer geri döner :)) 2 1 Yanıtla
  • Fahri URHAN Fahri URHAN:
    Pazardan nane bile alamaz bu yönetim. 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor - Son Dakika
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