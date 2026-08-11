Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, İsmail Matur, eşiyle eniştesinin ilişkisi olduğunu iddia ederek dehşet saçtı.

ÖNCE ENİŞTESİNİ SONRA EŞİNİ VURDU

Sokakta karşılaştığı eniştesi Yavuz Yılmaz’a tabancayla ateş açan İsmail Matur, Yılmaz’ın kanlar içinde yere yığılmasının ardından evine yöneldi. Şüpheli, eve girdikten sonra bu kez eşi Canan Matur’u hedef alarak silahını ateşledi.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, hem Canan Matur’un hem de Yavuz Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İsmail Matur, polis ekipleri tarafından suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.