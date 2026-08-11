Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu - Son Dakika
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Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu

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Bursa'da İsmail Matur gönül ilişkileri olduğunu öne sürdüğü eniştesi Yavuz Yılmaz'ı sokak ortasında, eşi Canan Matur'u ise evinde tabancayla vurarak öldürdü. Matur, suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, İsmail Matur, eşiyle eniştesinin ilişkisi olduğunu iddia ederek dehşet saçtı.

ÖNCE ENİŞTESİNİ SONRA EŞİNİ VURDU

Sokakta karşılaştığı eniştesi Yavuz Yılmaz’a tabancayla ateş açan İsmail Matur, Yılmaz’ın kanlar içinde yere yığılmasının ardından evine yöneldi. Şüpheli, eve girdikten sonra bu kez eşi Canan Matur’u hedef alarak silahını ateşledi.

Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, hem Canan Matur’un hem de Yavuz Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İsmail Matur, polis ekipleri tarafından suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu
Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu
Kaynak: DHA

Yavuz Yılmaz, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • embedse@gmail.com [email protected]:
    Evli birinin bir başkasıyla ilişkisi "Aşk" değil "ahlaksızlık" tır.. Bu tür ilişkileri bir haber sitesinin "yasak aşk" diye adlandırması çok yanlış... 55 1 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    gereğini yapmışda Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin 32 1 Yanıtla
  • Murat Zor Murat Zor:
    Allah ın kanunları varken uydurma kanunlarla yönetilirsek sebep ve sonuçlar malumm 12 13 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Helal olsun şerefli adammış 22 2 Yanıtla
  • OSMAN TAŞKIN OSMAN TAŞKIN:
    Yapacak birşey yok... 16 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu - Son Dakika
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