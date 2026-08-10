Diyarbakır'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde arazide park halindeki otomobilin 100 metre yakınında Gülistan Karadağ'ın (31) cansız bedeni bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu. Kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınlarında arazide hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemede cesedin Gülistan K'ye (31) ait olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma ekiplerince olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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