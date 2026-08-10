Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı - Son Dakika
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Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
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Kylie Jenner’ın 29. yaş günü kutlamasında Hailey Bieber, bir kadın arkadaşıyla verdiği sıra dışı pozla dikkat çekti. Ünlü modelin eğlencenin dozunu artırdığı anlar objektiflere yansıdı.

Kylie Jenner, 10 Ağustos’taki 29. yaş günü öncesinde ailesi ve yakın arkadaşlarıyla Beverly Hills’te erken kutlama yaptı. Partiye Kim ve Khloé Kardashian’ın yanı sıra Hailey Bieber ve eşi Justin Bieber da katıldı.

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri Hailey Bieber’ın bir kadın arkadaşıyla verdiği poz oldu. Başında doğum günü tacı bulunan 29 yaşındaki model, eğilerek mermer tezgaha yaslanan arkadaşının kalçasını yaladığı sırada görüntülendi. Fotoğrafta arkadaşının elinde içki tuttuğu ve pembe tanga giydiği de görüldü.

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Fotoğrafı influencer Devon Lee Carlson paylaşırken, Hailey Bieber da görüntüyü Instagram Hikayeleri’nde kendi hesabından yayınladı.

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

PARTIDEN RENKLI GÖRÜNTÜLER

Bieber, gecenin ilerleyen saatlerinde Sydney Lee Carlson’ın paylaştığı başka bir görüntüyü de kendi hesabına taşıdı. Pembe tüylü bir boa takan model, elindeki kokteyl karıştırıcısıyla dans ederken görüldü.

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Kylie Jenner ise doğum günü kutlamasından pembe ağırlıklı kareler paylaştı. Ünlü isim, vücudunu saran sıcak pembe mini elbisesi ve tüylü topuklu ayakkabılarıyla poz verirken, kutlama için hazırlanan üç farklı doğum günü pastasını da takipçilerine gösterdi.

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Son Dakika Magazin Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mert çelik mert çelik:
    sondakıka calısanları abazamı acaba 6 0 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    sitenin ne oldugu belli degil ki 0 0
  • Eko Set Eko Set:
    Haber ? Gereksiz !! 3 0 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    sitede gereksiz 0 0
  • deniz memiş deniz memiş:
    Allah ıslah etsin 3 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    18 sitesi olmuş burası 2 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    neyin sınırlarını zorlamiş ya orplkta sınır olmazki haber diye sunuyorsunuz yazık yazık 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı - Son Dakika
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