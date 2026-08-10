Çorum\'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat sonra öldü

Çorum'un Alaca ilçesinde çift başlı doğan kuzu, bir süre sonra öldü. Büyükdona köyünde hayvancılık yapan 33 yaşındaki Bayram Penpe'nin koyunlarından biri, çift başlı kuzu dünyaya getirdi.

Koyunu kırsal alanda doğum yapan Penpe, kuzunun çift başlı olduğunu görünce cep telefonuyla görüntüledi.

1 SAAT YAŞADI

Penpe, AA muhabirine, çift başlı kuzunun doğumdan yaklaşık 1 saat sonra öldüğünü söyledi. Doğumun zor geçtiğini belirten Penpe, kuzunun çift başlı olduğunu gördüğünde şaşırdığını ifade etti.

Veteriner hekim Tuncay Akca ise çift başlılığın hayvanlarda nadir görülen bir vaka olduğunu, bu tür hayvanlarda özellikle kalp ve zihinsel sorunların görülebileceğini, uzun süre yaşama ihtimallerinin de düşük olduğunu kaydetti.