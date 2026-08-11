Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, sürecin saha uygulamaları fiilen başlıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin çağrısıyla yarın saat 15.00'te GAMER Toplantı Salonu'nda 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katılımıyla üst düzey bir zirve gerçekleştirilecek.

YASAMA VE YÜRÜTME BULUŞACAK

Yasanın Meclis'ten geçmesinin hemen ardından hızla harekete geçen İçişleri Bakanlığı, uygulamanın yol haritasını netleştirmek üzere tüm mülki amirleri ve üst düzey güvenlik yetkililerini Video Konferans (VKS) yöntemiyle bir araya getiriyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da iştirak edeceği bu geniş kapsamlı toplantı, yasamayı temsil eden Meclis iradesi ile yürütmeyi temsil eden sahadaki mülki idareyi tek ekranda buluşturarak sürece verilen önemi gözler önüne serecek. Kritik zirve öncesinde kararlılık mesajı veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak" ifadelerini kullandı.

PROVOKASYONLARA "SIFIR TOLERANS"

GAMER'deki toplantının en hayati başlıklarından birini, sahadaki yetkililerin karşılaşabileceği olası sorunlar ve bunlara karşı alınacak tedbirler oluşturacak. Mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetlerinden; olası provokasyonlara, organize dezenformasyon dalgalarına ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklara karşı son derece dikkatli ve uyanık olmaları istenecek.

Valiler, bulundukları illerde sürecin en üst düzey koordinatörü ve mülki lideri olarak görev yaparak kurumlar arası entegrasyonu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak. Şehir merkezlerinde emniyet personeli, kırsal alanda ise jandarma teşkilatı kamu düzeninin ve asayişin korunmasında "sıfır tolerans" ilkesiyle görev yapacak. Güvenlik güçleri bir yandan her türlü provokasyonu engellerken, diğer yandan vatandaşla devlet arasındaki güven bağını daha da pekiştirecek.

SÜREÇ YASASI BÜYÜK DESTEKLE MECLİS'TEN GEÇTİ

"Terörsüz Türkiye" vizyonunun sahadaki uygulama rehberini netleştirecek olan bu zirvenin yasal dayanağı, dün TBMM Genel Kurulu'nda atılmıştı. Sürecin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi için Meclis'te tarihi bir oylama gerçekleştirilmişti. TBMM'de görev yapan 592 milletvekilinden 562'sinin katıldığı oylamada teklif, 467 milletvekilinin "kabul" oyuyla güçlü bir destek görerek yasalaşmıştı. Yarın saat 15.00’te başlayacak zirve ile birlikte, kağıt üzerindeki bu hukuki süreç sahaya inerek yeni bir aşamaya geçmiş olacak.