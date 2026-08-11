Salah'ın ataları Trabzonlu çıktı - Son Dakika
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Salah'ın ataları Trabzonlu çıktı

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Trabzonspor’un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah’ın kökenlerine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Salah’ın atalarının Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine uzandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah’ın kökenlerine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. TAKA Gazetesi’nin haberine göre Salah’ın atalarının Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine uzandığı öne sürüldü.

SOYUNUN 6 KUŞAK ÖNCESİNE UZANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiayı araştıran Amasya Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Galip Yücel, Mohamed Salah’ın soyunun yaklaşık 6 kuşak önce Osmanlı döneminde yaşamış ve “Ekşioğlu” lakabıyla bilinen Ali Paşa’ya dayandığını ileri sürdü.

Yücel’in araştırmasına göre Salah’ın ailesinin bir kolu geçmişte Mısır’a yerleşti. Ailenin köklerinin ise Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine bağlı Kondu ve Ekşiali bölgesine uzandığı belirtildi.

EKŞİOĞULLARI FARKLI BÖLGELERE YAYILDI

Yücel’in araştırmasında Ekşioğulları ailesinin farklı kollarının Trabzon ve çevresinin yanı sıra Rize, Ordu ve Mısır’a kadar yayıldığı ifade edildi. Araştırmada ortaya konulan bilgiler, Salah’ın ailesinin Mısır’a uzanan kolunun da Ekşioğulları ailesiyle bağlantılı olduğu iddiasını beraberinde getirdi.

AKADEMİK ÇALIŞMALARDA DA BÖLGEYE İLİŞKİN KAYITLAR VAR

Dernekpazarı ve Ekşiali bölgesiyle Ekşioğlu ailesi arasındaki tarihsel bağlara ilişkin akademik çalışmalarda da kayıtlar bulunuyor. İSAM'da yer alan bir çalışmada, Ekşioğlu Hacı Süleyman Yücel’in Dernekpazarı ilçesinin Kondu köyü Ekşiali mahallesinde doğduğu ve ailesinin bölgedeki geçmişine ilişkin bilgiler yer alıyor.

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Son Dakika Spor Salah'ın ataları Trabzonlu çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • necati çolak necati çolak:
    Hatta dedesinin adı Temel babaannesinin adı da Fadime 27 2 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Mümkün değil, O tarihte orada olsa olsa dedesi felterosıs Bazukakis olabilir. 10 0
  • elhakifan@gmail.com [email protected]:
    bunu haber yapan zihniyet sana sadece ya sabır diyorum 15 0 Yanıtla
  • Oooo Oooo:
    Kuymak mısır unundan yapılır Salah ta mısırlı Adam haklı Dağılın 11 0 Yanıtla
  • Kaan Arslan Kaan Arslan:
    Çaykaralı olabilir oflu da olabilir atalarının zamanında 8 0 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Hahaha 3 0 Yanıtla
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