Samsun'da vahşi cinayet: Katilin suç kaydı kabarık - Son Dakika
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Samsun'da vahşi cinayet: Katilin suç kaydı kabarık

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Samsun'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki Necmettin Uzun, bıçaklanıp başına tabureyle vurularak öldürüldü. Tutuklanan şüpheli Ertan B.'nin gasp, hırsızlık ve yaralama dahil çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Katilin, maktulü lokantada görüp cüzdanını fark etmesinden itibaren takip ettiği belirlendi.

Samsun'un Canik ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Necmettin Uzun'un evinde çok sayıda bıçak darbesi ve başına tabureyle vurulması sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınarak tutuklanan şüphelinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin cinayetten yaklaşık 3 ay önce İzmir'de gasp suçundan tutuklandığı, cezaevinden çıktıktan sonra ise Sinop'ta otomobil hırsızlığı nedeniyle gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Samsun'da vahşi cinayet: Katilin suç kaydı kabarık

IŞIKLAR UZUN SÜRE AÇIK KALINDA AKRABASI ŞÜPHELENDİ

Olay, 7 Ağustos 2026 günü saat 23.30 sıralarında Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve yalnız yaşayan 1 çocuk babası Necmettin Uzun'un evinin ışıklarının uzun süre açık olduğunu fark eden akrabası Kamil Ö., kontrol amacıyla bir yakınıyla birlikte eve gitti. Kamil Ö.'nün, dış kapının üzerinde bulunan anahtarla eve girmesinin ardından içeride yoğun duman olduğunu ve mutfakta ocak üzerinde bulunan tavada alevler çıktığını görmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

KANLAR İÇİNDE MUTFAKTA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, Uzun'un hayatını kaybetmesinin ardından ocakta pişen tavuğun yanması nedeniyle evin yoğun dumanla kaplandığı ve yangın çıktığı belirlendi. Ancak ekiplerin yaptığı incelemede Necmettin Uzun, mutfakta yerde kanlar içerisinde bulundu. Uzun'un çok sayıda bıçak darbesi aldığı ve başına "sekmen" olarak adlandırılan ahşap tabureyle vurulduğu tespit edildi.

Samsun'da vahşi cinayet: Katilin suç kaydı kabarık

POLİS, CANİNİN İZİNİ GÜVENLİK KAMERALARIYLA SÜRDÜ

Cinayetin aydınlatılması amacıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, olayın şüphelisinin Ertan B. olduğu belirlendi. Şüphelinin olayın ardından Samsun'dan ayrıldığı, kaçışı sırasında saç ve sakalını boyayarak görünüşünü değiştirdiği tespit edildi. Samsun polisinin olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi ve şüphelinin izini geriye doğru sürmesi sonucunda cinayetin faili olduğu değerlendirilen kişinin kimliği belirlendi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucunda Ertan B., Trabzon'da yakalandı. Samsun'a getirilen şüpheli, adli işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve çok sayıda suç kaydı bulunan Ertan B., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da vahşi cinayet: Katilin suç kaydı kabarık

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Ertan B.'nin 11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir'de meydana gelen bir gasp olayına karıştığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Cezaevinden serbest bırakılmasının ardından Sinop'a gittiği belirlenen şüphelinin, 5 Ağustos 2026 tarihinde burada bir otomobilin çalınması olayına karıştığı ve yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı tespit edildi. Şüphelinin gasp, kasten yaralama, silah ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ertan B.'nin Samsun'a da hırsızlık amacıyla geldiği ve kentte herhangi bir tanıdığının bulunmadığı tespit edildi.

Samsun'da vahşi cinayet: Katilin suç kaydı kabarık

LOKANTADA GÖRDÜĞÜ ANDAN İTİBAREN TAKİBE ALMIŞ

Samsun polisinin, cinayetin işlendiği evin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak geriye dönük yaptığı incelemelerde, şüphelinin maktulü lokantada görüp cüzdanını fark etmesinden itibaren takip ettiği anları tespit ettiği ve elde edilen görüntüler sayesinde şüphelinin kimliğini kısa sürede belirleyerek yakalanmasını sağladığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Necmettin Uzun, Hırsızlık, Cinayet, Samsun, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da vahşi cinayet: Katilin suç kaydı kabarık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mücahid mücahid:
    İdam cezası çıkmayacakmı???bu katiller insanlarımızı öldürmeye devam mı edecek??Hangi parti idam cezasını çıkartacaksa seçimlerde oyumuz o partiye! 3 0 Yanıtla
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    ne kadar çok ve sürekli suç işlersen o kadarda cezası azalıyor ben bunu fark ettim 0 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    yakında çıkar 0 0 Yanıtla
  • faruk nador faruk nador:
    Yazı ya bırakın garibi daha yapacagı çok iş var 0 0 Yanıtla
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