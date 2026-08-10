TBMM’de "Terörsüz Türkiye" için büyük uzlaşı: Bahçeli, Özgür Özel’in konuşmasını alkışladı

TBMM Genel Kurulu’nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve Meclis Adalet Komisyonu’nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilen Çerçeve Yasa teklifi görüşülürken dikkat çeken bir siyasi uzlaşı tablosu yaşandı. Sürecin yasal zeminini oluşturan teklifin temel mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul salonunda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasını alkışladı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER ANISIYLA "EVET" MESAJI

Kürsüde "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" üzerine söz alan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sürecin yürütülüş biçimine yönelik eleştirilerini sıralamakla birlikte milletin barış hakkını her şeyin üstünde tuttuklarını vurguladı. Özel, yasaya neden "evet" diyeceklerini anlatırken merhum Sırrı Süreyya Önder ile olan bir anısına atıfta bulunarak duygusal ve tarihsel bir sorumluluğa dikkat çekti.

Kırmızı çizgilerinin net olduğunu belirten Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk, Lozan Antlaşması, devletin birliği ve ülkenin bölünmez bütünlüğü tartışma konusu yapılamaz. Bu teklife 'hayır' deme hakkı en çok olan parti biziz ancak kendi hakkımızı milletin barış hakkının önüne koymayacağız. Sırrı Süreyya Önder’in o dönem barış için taşıdığı hafızayı ve sorumluluğu hatırlatarak ifade ediyorum; bir daha şehit gelmemesi için barışın önünü açacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz."

BAHÇELİ'DEN KONUŞMA SONRASI ALKIŞ

Özgür Özel konuşmasını tamamlayıp yerine doğru ilerlerken salonda alkış sesleri yükseldi. Süreci bir devlet projesi olarak nitelendiren ve teklife ilk imzayı atan isimlerden biri olan MHP Lideri Devlet Bahçeli de Özel’i alkışlayanlar arasında yer aldı.

BAKIRHAN'IN KONUŞMASINI DA ALKIŞLAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Kurul çalışmaları sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın "Vatan ortak, gelecek ortaktır" mesajı verdiği konuşmasını da alkışlayarak oturumdaki dikkat çekici atmosfere katkı sağladı.