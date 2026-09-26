Ali Tarakcı hakkında peş peşe kararlar! Bu kez hesabına erişim engeli kararı - Son Dakika
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Ali Tarakcı hakkında peş peşe kararlar! Bu kez hesabına erişim engeli kararı

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Ali Tarakcı hakkında peş peşe kararlar! Bu kez hesabına erişim engeli kararı
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“Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” paylaşımı nedeniyle hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan gazeteci Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına da erişim engeli kararı verildi. Kararın uygulanması için ilgili kurumlara bildirim yapıldı.

Sosyal medya hesabından “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” paylaşımını yapan gazeteci Ali Tarakcı hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

“BAKAN İSTİFA EDECEK” PAYLAŞIMI SONRASI GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Ali Tarakcı’nın X hesabından yaptığı “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” paylaşımı üzerine harekete geçti.

Başsavcılık tarafından Tarakcı hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilirken, Tarakcı’nın adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konulması talimatı verildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Kararın ardından güvenlik güçleri Tarakcı’nın adresinde arama gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.

Tarakcı’nın emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYA HESABINA DA ERİŞİM ENGELİ

Tarakcı’nın söz konusu paylaşımının ardından sosyal medya hesabına yönelik de erişim engeli kararı verildiği bildirildi. Kararın uygulanması amacıyla ilgili kurumlara gönderildiği belirtildi.

Soruşturma sürerken Tarakcı hakkındaki adli sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

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    Yorumlar (1)

  • serafettinkaya190332 serafettinkaya190332:
    susturma operasyonlarına devamki...!!! 1 3 Yanıtla
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